Csm | il silenzio del procuratore Fuzio sulle richieste di Palamara E ai giornalisti | “Mi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tra le nuove intercettazioni trasmesse dalla Procura di Perugia al Consiglio superiore della magistratura, che raccontano i colloqui del pubblico ministro Lucae le sue manovre in merito alla spartizione delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari e per ottenere informazioni in merito all’inchiesta per corruzione a suo carico avviata da Perugia, c’è anche la registrazione di un incontro – ancora secretato, ndr, – in cui lo stessoha cercato di chiedere aiuto aldella Cassazione, Riccardo. Ovvero, lo stessoche ha poi avviato l’azione disciplinare contro di lui, oltre che contro i cinque consiglieri del Csm che hanno partecipato alla riunione notturna in un albergo romano. Presente a un convegno a Roma, all’assemblea di “Assolavoro”, Riccardonon ha però voluto commentare quanto emerso, ...

