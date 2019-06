Cc travolto e ucciso nel Bergamasco

Un carabiniere è statola notte scorsa da un'auto a un posto di controllo a Terno d'Isola, nel. La vittima è un appuntato di 41 anni, Emanuele Anzini, nato a Sulmona e in servizio al Nucleo radiomobile di Zogno L'uomo è stato investito e trascinato per una cinquantina di metri da una utilitaria. Alla guida un 34enne arrestato per omicidio stradale. Dai primi accertamenti sembra fosse in stato di ebbrezza e avesse già precedenti.(Di lunedì 17 giugno 2019)