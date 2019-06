Basket | Sassari non molla | la finale contro Venezia non ha un padrone A massimo tre

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Si intravede la ‘bella’, lì, in fondo alle prossime due partite, una da giocare in Laguna e l’altra in Sardegna. Perchédimostrano di essere davvero due squadre vicine all’equivalersi e quindi incapaci di prendere in mano lascudetto. Poteva farlo la squadra di Gianmarco Pozzecco dopo il colpaccio al PalaTaliercio, poi domenica sera è stato il turno dei ragazzi di coach Walter De Raffaele dopo aver restituito il ratto del palasport altrui. Ma quando una delle due squadre sbilancia la serie, l’altra è sempre pronto ad affondare di nuovo appena 48 ore più tardi. Così dopo quattro partite, lo sche assegna il tricolore è in perfetta parità e non esiste una favorita. Gara-4 (95-88, il conto ora dice 2-2) resterà quella del rimpianto di, partita male, finita pure a -16 e rientrata in partita grazie a un ultimo quarto ...

