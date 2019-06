Aerospazio | a Grottaglie nel 2020 un evento internazionale senza precedenti

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Per la prima volta in Puglia, a(Ta), organizzeremo unche mettera’ in contatto start up, piccole e medie imprese pugliesi dei comparti aeronautico e spaziale con il mondo finanziario ed il sistema dei fondi specializzati negli investimenti di settore”. Lo ha annunciato oggi a Parigi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita allo stand istituzionale della Regione Puglia, l’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino, nella giornata di apertura dell’International Paris Air Show. Il premier – ha detto Borraccino – e’ rimasto positivamente impressionato da quello che stiamo facendo in Puglia insieme con il Distretto dell’e in modo particolare per l’iniziativa che stiamo organizzando a”. Ad uno degli eventi mondiali dell’aeronautica e ...

