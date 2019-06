optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo una lunghissima attesa, finalmente oggi 17pare essersi sbloccata una volta per tutte la situazione riguardante diversiin merito al rilascio dell'aggiornamento conPie. In particolare, è importante analizzare la situazione relativa agli4 questa mattina dopo mesi di silenzio. Questioni diverse per i tanti modelli appartenenti alla famiglia, ragion per cui sarà importante non lasciare nulla al caso per inquadrare al meglio la situazione. Proviamo dunque a capire come stiano realmente le cose. In primo luogo, da alcune ore a questa parte viene segnalata una volta per tutte la disponibilità dell’aggiornamentoPie per la versione “base” dello stesso4. Mi riferisco alla ZE554KL, anche se per la piena diffusione della patch su larga scala sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Come sempre avviene in questi ...

GioPao9 : Addio allo stallo per alcuni #AsusZenFone dal 17 giugno: si muove qualcosa su Android Pie - OptiMagazine : Addio allo stallo per alcuni Asus ZenFone dal 17 giugno: si muove qualcosa su Android Pie - BlogNews_it : Pogba, parole d'addio allo United: 'Può essere il momento per una nuova sfida' -