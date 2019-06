Memorial Davide Arcidiacono a Comiso | anche iniziativa Telethon

quotidianodiragusa

(Di domenica 16 giugno 2019)chequest’anno vede affiancare l’” e l’Associazione Vittime della strada

palermo24h : A Comiso, il memorial Davide Arcidiacono, contro le vittime della strada - Brundisiumnet : Tanta gente e commozione per il I Memorial di basket 'Davide Cazzato' - - BiancorosseP : Biancorosse Piacenza impegnate nel pomeriggio in un torneo di calcetto femminile che si svolgerà in occasione del 4… -