In alcune città spagnole il Partito Popolare si è alleato con Vox | partito di estrema

Tre offre 3Cube GIGA Illimitati con modem Wi-Fi incluso a 14 - 99 euro al mese in alcune città : Dal 1 Aprile al 30 Giugno 2019, Tre ha lanciato nei punti vendita aderenti e solo in alcune città l’offerta ricaricabile consumer 3Cube GIGA Illimitati Geolocal, che prevede una Sim ricaricabile solo dati che include ogni mese internet illimitato a 14,99 euro al mese. Trattandosi di un'offerta geolocalizzata, 3Cube GIGA Illimitati è sottoscrivibile e fruibile solo ed esclusivamente nei comuni indicati dall'operatore Tre. L'articolo Tre offre ...

Ma cosa fa il Parlamento Ue? alcune decisioni che hanno migliorato la vita dei cittadini : Domenica gli italiani sono chiamati alle urne per scegliere, insieme agli altri concittadini europei, i 705 membri del Parlamento in Europa. I nuovi eurodeputati decideranno la direzione dell’Ue per i prossimi cinque anni, cioè fino al 2024, per ciò che riguarda il commercio internazionale, la sicurezza, la protezione dei consumatori, la lotta al cambiamento climatico e la crescita economica. L’Italia in particolare eleggerà 76 ...

Meteo - fiumi in piena in Emilia-Romagna : allerta sino a domani. Scuole chiuse in alcune città : L'ondata di maltempo imperversa sull'Italia, con temporali, neve in quota, grandine e raffiche di vento. L'Emilia-Romagna la regione più colpita: è sott'acqua e in...