Boxe | Tyson Fury demolisce Schwarz | ko al second round | ora la sfida con Deontay Wilder

(Di domenica 16 giugno 2019)ha sconfitto Tomal Grand MGM di Las Vegas (USA) tornando alla vittoria dopo il discusso pareggio controdello scorso 1° dicembre. Il fuoriclasse britannico si è imposto per ko tecnico sul pugile tedesco a 10i dal termine del, sono bastati poco più di cinque minuti all’ex Campione del Mondo dei pesi massimi per stendere l’imbattuto teutonico in un match davvero a senso unico: sfruttando la sua proverbiale agilità ha evitato i colpi dell’avversario con pregevole disinvoltura e ha mandato al tappeto il rivale con una micidiale combinazione destro-sinistro di grandissima potenza.si è rialzato venendo però messo subito alle corde sotto la raffica di colpi die costringendo l’arbitro a sospendere la. Il ribattezzato Gypsy King ha così confermato la propria imbattibilità ritoccando il suo record ...

