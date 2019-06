Argentina e Uruguay senza luce a causa di un enorme guasto elettrico

Enorme guasto in Argentina e Uruguay : milioni di persone senza elettricità : Un guasto nel sistema di interconnessione ha lasciato Argentina e Uruguay senza elettricità : lo ha riferito la società di fornitura elettrica Edesur Argentina . Colpite anche parti di Brasile e Paraguay, secondo la BBC. L'articolo Enorme guasto in Argentina e Uruguay : milioni di persone senza elettricità sembra essere il primo su Meteo Web.

C’è un black out elettrico in tutta l’ Argentina e l’Uruguay : Decine di milioni di persone sono senza luce dall'alba, a causa di "un massiccio fallimento nel sistema di interconnessione elettrica"

COPA AMERICA 2019/ Brasile ok senza Neymar - l' Argentina mette nel mirino l'Uruguay : COPA AMERICA 2019 , il Brasile parte nel migliore dei modi: 3-0 al Bolivia. Big match in programma tra Argentina e Colombia.

Coppa America 2019 - le favorite. Brasile davanti a tutti anche senza Neymar - Argentina e Uruguay un passo indietro : Si aprirà questo fine settimana la Coppa America 2019 , uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva calcistica che si terrà per la quinta volta nella storia in Brasile . La CONMEBOL, ente organizzatore del torneo, ha stabilito che questa edizione sarà l’ultima a disputarsi in un anno dispari poiché dal prossimo anno l’evento si svolgerà con la stessa cadenza degli Europei. Le formazioni presenti saranno 12 e per la prima volta nella ...

Dominio di Argentina e Uruguay : show di Messi e Lautaro - infortunio per Bentancur : Tutto facile per Argentina e Uruguay che sono scese in campo nelle amichevoli di preparazione alla 46esima edizione Coppa America. Dominio per l’Albiceleste del ct Lionel Scaloni che ha vinto con il netto risultato di 5-1 contro il Nicaragua, doppietta di Messi nel primo tempo (37′ e 38′), sostituito ad inizio ripresa dallo juventino Dybala, nel secondo tempo sale in cattedra l’attaccante dell’Inter Lautaro ...