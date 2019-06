Zeffirelli morto a Roma | aveva 96 anni | addio al maestro del ' 900 Camera ardente a

Franco Zeffirelli è morto : aveva 96 anni. Le cause del suo decesso : morto Franco Zeffirelli: mondo del cinema in lutto Brutta giornata questa per il mondo del cinema. Difatti proprio oggi è morto Franco Zeffirelli. Il famoso regista cinematografico è venuto a mancare all’età di 96 anni nella sua casa a Roma, sulla via Appia. Le cause del decesso non sono state rese note, anche se pare che l’uomo fosse malato da tempo. Poco fa la Fondazione che porta il suo nome ha annunciato che il grande ...