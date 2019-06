Taekwondo | Lux Open 2019 | terzo posto per Sofia Zampetti | Mattia Crescenzi e Sarah Al

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Si è conclusa con un bilancio piuttosto positivo per la spedizione italiana la prima giornata del Luxembourg, appuntamento del calendario internazionale diclassificato come evento di categoria G1. Nonostante l’assenza del gruppo nazionale, reduce dalla tappa di casa del Grand Prix, gli azzurri si sono messi in evidenza raccogliendo segnali incoraggianti in vista del proseguimento della stagione. Domani toccherà a junior e cadetti, mentre nella giornata di oggi sono scese sulla pedana del Coque Sport Center di Kirchberg (Lussemburgo) tutte le categorie senior. La migliore è stata sicuramente, capace di salire sulgradino del podio nei -46 kg, categoria nella quale ha preso parte anche all’ultima rassegna iridata con poca fortuna. La giovanissima azzurra (classe 2001) si presentava come testa di serie n.6 del tabellone e ha sconfitto ...

