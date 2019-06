Paolo Becchi | caos-Csm | Possibile che Sergio Mattarella non ne sapesse nulla?

Paolo Becchi - la terza gamba del governo di Salvini e Di Maio : pessime notizie - ecco chi comanda : Il governo del cambiamento non è composto solo da M5S e Lega. C'è una terza gamba, quella del Quirinale, incarnata dal ministro dell' Economia Giovanni Tria e dal presidente del Consiglio Conte. Il ministero dell' Economia è un ministero che, insieme agli affari europei, sarebbe dovuto essere in quo

Paolo Becchi - profezia sulla catastrofe finanziaria : "Tempesta perfetta - la bolla che ci travolgerà" : Troppo occupati dai problemi di casa nostra non vediamo quello che accade al di là delle nostra mura, eppure ci sono segnali preoccupanti che stanno indicando un cambiamento globale. Il mondo intero sta andando a passi lenti verso una nuova crisi senza precedenti, e senza che neppure sia stata ancor

Paolo Becchi - Commissione Ue e magistratura : il piano perfetto per un golpe contro il governo gialloverde : Il sospetto si fa sempre più corposo: l'Europa manovra per detronizzare il governo gialloverde e imporre all'Italia una cancelleria "lacrime e sangue". Copione che abbiamo già visto, si pensi a quanto accaduto nel 2011 con l'arrivo di Mario Monti e del suo mostruoso carico di tasse. Non è certo un c

Paolo Becchi e i minibot : come funziona la moneta parallela (e perché può essere utile) : Mentre ormai non si parla più di uscire dall'euro, per fortuna il dibattito è ancora vivo sul ripristino parziale della sovranità monetaria. Un tema, tra l'altro, inserito nel contratto di governo con l'obiettivo di introdurre «titoli di stato di piccolo taglio» per pagare i debiti della pubblica am

Banche - Paolo Becchi : "Il vero dramma - altro che spread" : Cosa succede alle Banche? Le Banche italiane (prendendo l' indice bancario dei titoli quotati in borsa) sono crollate del 40%, anche se nell'ultimo mese hanno leggermente recuperato. Va subito aggiunto che non si tratta di un fenomeno italiano, anche le Banche europee hanno un andamento negativo nel

Elezioni Europee - l'appello di Paolo Becchi : "Cosa c'è in gioco oggi" - perché votare sovranista : Quale sia il senso profondo delle Elezioni che si svolgono domenica nei Paesi che fanno parte dell' Unione europea? Quali sono le posizioni fondamentali che si fronteggiano? In termini filosofici si potrebbe dire che si tratta della contrapposizione tra Kant, quale erede di un certo illuminismo giur

Giuseppe Conte - la bomba di Paolo Becchi : "Decreto sicurezza - mossa sporca al Quirinale?" : Al rintocco del mezzodì ieri il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, a colloquio col capo dello Stato. Il motivo è il famoso Decreto sicurezza bis fortemente voluto dal leader della Lega Matteo Salvini, soprattutto in vista del voto del 26 maggio. Un voto che riguarda non solo il ri

Sea Watch - Paolo Becchi : "Dopo Siri - agguato a Salvini sui migranti. Ora è tutto chiaro : cosa c'è dietro" : "Mi pare evidente il tentativo di presentare la vicenda Sea Watch come una nuova sconfitta di Matteo Salvini ad una settimana dal voto". Intervistato da LoSpecialeGiornale.it, Paolo Becchi dà una lettura per certi versi inquietante di quanto sta accadendo in queste ore sul tema migranti a Lampedusa.

Matteo Salvini in Duomo lancia la Carta dei diritti dei popoli europei. L'idea di Paolo Becchi su Libero : "La Carta dei diritti dei popoli europei sarà il primo documento che presenteremo al parlamento europeo", annuncia Matteo Salvini sul palco di Piazza Duomo a Milano. "Al posto del dio denaro, torniamo a parlare di diritti, Futuro, Speranza". L'idea originaria della Carta dei diritti dei popoli europ

Paolo Becchi - appello sovranista : "Così il voto può cambiare l'Europa" : Quanto è utile votare per le prossime elezioni Europee? E quanto è folle il meccanismo attuale dell'Ue da riformare con urgenza? Il prof. Paolo Becchi spiega punto per punto perché il 26 maggio ogni voto sarà importante. Leggi anche: Salvini, l'avvertimento di Bechis: "Brutti segnali per la Lega. Co

Matteo Salvini - l'avvertimento di Paolo Becchi : "Brutti segnali per la Lega. Cosa deve fare per vincere" : Dai ballottaggi in Sicilia un "brutto segnale" per Matteo Salvini. Secondo Paolo Becchi il risultato in controtendenza del Movimento 5 Stelle (due vittorie in solitaria) e della Lega (due sconfitte, con Forza Italia che si allea con il Pd) rispetto alle ultime amministrative testimonia come "nel Mer

Paolo Becchi - l'avvertimento per Salvini sulla trappola di Di Maio : "Due mosse per non farti fregare" : Si terrà domani il Consiglio dei ministri sul «caso Siri». Il presidente del consiglio Conte ha dichiarato che della questione se ne è già parlato in un consiglio precedente, ma di certo mercoledì è il giorno in cui si tireranno le somme. Noi una soluzione su questo giornale l' avevamo proposta: rin

Paolo Becchi - cosa sa su Salvini e Siri : "Vedrete come finirà Conte" - la fine oscena del premier grillino : Alla fine con il cerino in mano "ci resterà Conte". Paolo Becchi, su Twitter, dice la sua sul caso Siri, alla vigilia del voto decisivo in CdM che vede il Movimento 5 Stelle favorevole alla revoca delle deleghe del sottosegretario leghista indagato per correzione, e la Lega assolutamente contraria.

Paolo Becchi - analisi letale : ecco i tre errori di Matteo Salvini : Sono tutti bravi a spiegare il successo o la sconfitta il giorno dopo. Molto più difficile è capire in anticipo l' inizio del declino il giorno prima. Sia chiaro, Matteo Salvini "vendemmierà" alle prossime elezioni europee, raccogliendo per inerzia ancora i frutti degli sforzi del passato. Otterrà u