Ecco come è nato l' amore fra Andrea Iannone e Giulia De Lellis

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Francesca Galici Manca ancora l'ufficialità ma per gli esperti di gossip pare non ci siano più dubbi:Desono una coppia. Il settimanale Chi rivela com'è nata la love story Pare non ci siano più dubbi sulla nuova coppia formata daDe. A raccontare i dettagli sull'inizio della loro relazione è stato il settimanale Chi, che con un lungo articolo sul numero in edicola ha permesso ai fan di saperehanno fatto i due a conoscersi prima e a innamorarsi poi. I due sembra si conoscano da un po' di tempo, esattamente da quando il campione di motociclismo ha concluso la sua relazione con Belen Rodriguez. A quei tempo, però, l'influencer era impegnata in un complicato tira e molla con il suo ex fidanzatoDamante. Sono stati tre mesi complicati per, che ha cercato di ricostruire qualcosa con il dJ veneto ...

CarloCalenda : +++Ecco le prove in una inchiesta come si deve di @POLITICOEurope: @luigidimaio ha mentito a operai e sindacati. Sa… - M5S_Camera : I governi passati, quelli dei presunti capaci, hanno tenuto bloccate migliaia di opere per anni. E nelle maglie del… - PiazzapulitaLA7 : Marattin: 'tutto quello che è desiderabile è possibile, ecco come Lega e M5S provano a illuderci'… -