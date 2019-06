ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Nel mondo sottosopra raccontato daiincontri tra membri del Consiglio Superiore della Magistratura e deputati inquisiti, il problema sembra essere diventato la violazione delle regole sulle intercettazioni. Non c’è nemmeno il ritegno di negare certe frasi, certe insinuazioni, certe aspettative di violazione dei codici morali e normativi che sottengono l’esercizio di una pubblica funzione. Il problema che lentamente viene costruito come notizia da mettere in pasto all’opinione pubblica è che non si sarebbero potute registrare alcune frasi pronunciate da parlamentari in carica (sic) da parte di investigatori che rischiano di diventare imputati di una commediaequivoci dagli effetti potenzialmente devastanti. In una intervista dai toni sinceramente surreali, l’ultimo della serie dei difensori della presunta normalità di un incontro tra vertici politici e giuridici ...

Noovyis : Un nuovo post (Csm, è surreale che i protagonisti non riconoscano la gravità degli eventi) è stato pubblicato su Pl… - ilfattoblog : Csm, è surreale che i protagonisti non riconoscano la gravità degli eventi - M5SBerlino : RT @MPenikas: FQ: Csm, è surreale che i protagonisti non riconoscano la gravità degli eventi -