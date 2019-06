Se Rovazzi fa da officiante e J-Ax è il testimone alle nozze di Space One

vanityfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il matrimonio del mio migliore amico. J-Ax si è calato nei panni del «best man» per festeggiare il matrimonio dell’amico e collega di una vita, il rapperOne (oltre vent’anni fa i due avevano fondato il collettivo Spaghetti Funk). Il cantante, emozionato, ha spiegato che lui e l’amico ci sono sempre stati l’uno per l’altro.One, all’anagrafe Piergiorgio Severi, ha sposato la fidanzata Emanuela Muratore a Baveno, sul lago Maggiore. All’aperto, sotto un arco di fiori bianchi. Ad officiare la cerimonia è stato Fabio, con un’inedita fascia tricolore intorno al collo. «Secondo me oggi è la giornata del tutto è possibile», ha spiegato il videomaker, prima che iniziasse la cerimonia vera e propria, «è possibile che io sia sindaco, è possibile che io mi sia fidanzato ed è pazzesco comeabbia una donna». Anche, ...