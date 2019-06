Sara Gama | calcione in faccia da Shaw Video | giamaicana fallisce rovesciata e

Chi è Sara Gama : stipendio - vita privata e origini della calciatrice : Chi è Sara Gama: stipendio, vita privata e origini della calciatrice Domenica 9 Giugno 2019 si è giocata la partita valida per i Mondiali Femminili tra Australia e Italia, terminata 2 a 1 per gli azzurri. Il match si è disputato presso lo stadio du Hainaut di Valenciennes, in Francia ed è stato trasmesso su Rai Due e Sky Mondiali con un seguito di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori. In questa partita ha giocato anche Sara Gama, ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Sara Gama : “La Giamaica non va sottovalutata : step importante per la qualificazione” : Sara Gama si sta preparando per una nuova battaglia in campo, l’Italia affronterà la Giamaica domani pomeriggio (ore 18.00) a Reims (Francia) e la nostra capitana vuole farsi trovare pronta all’appuntamento. Il difensore, reduce dalla vittoria contro l’Australia in una partita dove ha però concesso il calcio di rigore da cui è scaturito il gol dello svantaggio, cercherà di essere assoluta protagonista in positivo nel match ...

Sara Gama - la capitana insultata ?sui social : «Quella non è italiana» : Una bella vittoria sporcata da offese ignobili sui social. La Nazionale femminile di calcio trionfa al Mondiale contro l'Australia ma a macchiare il debutto delle azzurre sono gli insulti...

Sara Gama : età - altezza - peso - fidanzato e figli : Sara Gama è il simbolo del calcio femminile italiano. Capitano della Nazionale e della Juventus, in molti vedono nel difensore un vero esempio da imitare. In un triennio con la maglia del Tavagnacco ha collezionato 52 presenze e segnato 4 gol. Con le gialloblu il risultato migliore è stato il 3º posto raggiunto in Serie A nella stagione 2008-2009 e il raggiungimento dei quarti di finale in Coppa Italia nelle prime due stagioni. Successivamente, ...

Calcio femminile : Sara Gama vittima di insulti razzisti sui social. Un caso che fa riflettere : La Nazionale Italiana di Calcio femminile ieri ha scritto una pagina di storia. Dopo venti anni di assenza, le azzurre hanno fatto ritorno nell’élite iridata di questo sport e il successo 2-1 contro le n.6 del mondo dell’Australia ha in sé tanti significati: aver sconfitto giocatrici di alto profilo e soprattutto aver messo a tacere alcune critiche pregiudizievoli sul darsi in campo delle donne del “Pallone”. Sfortuna ...

Sara Gama - la capitana della Nazionale femminile di calcio insultata sui social : “Come fa a essere italiana?” : La Nazionale femminile di calcio ha fatto il suo esordio al Mondiale con una bellissima vittoria ma a macchiare il debutto delle azzurre sono stati gli insulti razzisti comparsi su Facebook e Twitter nei confronti di Sara Gama. La trentenne triestina capitana dell’Italia e della Juventus è stata vittima di offese nei commenti alla foto ufficiale pubblicata sulle pagine social ufficiali della Nazionale, che la ritrae in primo piano con una ...

VIDEO Sara Gama e Cristiana Girelli - festa negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali calcio femminile : Sara Gama e Cristiana Girelli hanno festeggiato negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la capitana e l’attaccante sono rientrate dopo il successo in rimonta contro le Matildas mettendo in mostra tutta la loro gioia. Di seguito il VIDEO con i festeggiamenti di Sara Gama e Cristina Girelli a Valenciennes. festa Girelli-Gama dopo LA ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Sara Gama : “Ci abbiamo sempre creduto e abbiamo vinto - grazie a tutte” : Sara Gama festeggia insieme alle compagne la fantastica vittoria sull’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la capitana dell’Italia è stata una delle protagoniste della battaglia di Valenciennes terminata col successo delle azzurre per 2-1 (doppietta di Bonansea, gol decisivo all’ultimo secondo). Il difensore ha raccontato la sua partita ai microfoni della Rai: “Siamo partite bene, poi io ci ho messo lo zampino ...

VIDEO Sara Gama : “Bello che le avversarie ci temano - determinate contro l’Australia”. Italia pronta per i Mondiali calcio femminile : Vigilia febbrile in casa Italia, domani le azzurre affronteranno l’Australia al debutto nei Mondiali 2019 di calcio femminile: la nostra Nazionale, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo 20 anni di assenza, cercherà di tenere testa alle Matildas e di incominciare al meglio il proprio cammino nella competizione. Sara Gama scenderà in campo da capitana e ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Sentire che le altre ...

Le battaglie di Sara Gama iniziano dai capelli : Sara Gama, le sue battaglie che iniziano dai capelliSara Gama, le sue battaglie che iniziano dai capelliSara Gama, le sue battaglie che iniziano dai capelliSara Gama, le sue battaglie che iniziano dai capelliSara Gama, le sue battaglie che iniziano dai capelliSara Gama, le sue battaglie che iniziano dai capelliSara Gama, le sue battaglie che iniziano dai capelliQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair di Chiara Dalla ...

Mondiali di calcio femminile – Da Sara Gama a Laura Giliani - le azzurre che porteranno alto il tricolore nella rassegna iridata [GALLERY] : Tutto pronto per l’esordio dell’Italia femminile ai Mondiali di calcio 2019: ecco chi sono le azzurre che scenderanno in campo nella rassegna iridata Manca poco all’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile, che inizieranno il 7 giugno in Francia. La Nazionale italiana scenderà in campo domenica, per la primissima sfida iridata, contro l’Australia. Tutta l’attenzione è dunque riposta in queste 23 ...

Calcio femminile - Sara Gama : “Possiamo essere le pioniere per le ragazzine. L’Italia sta crescendo e sul professionismo…” : Tra 4 giorni il Mondiale 2019 di Calcio femminile andrà in scena. Una manifestazione particolare quella che vedremo in Francia per un mese (7 giugno – 7 luglio). Non solo esibizione di tecnica ed atletismo ma anche un modo per dimostrare che il “Pallone” non ha solo un sesso. Lo si è detto tante volte, specie nei nostri confini: l’idea che il Calcio non sia sport per signorine è una specie di dogma che difficilmente si ...

