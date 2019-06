MotoGp – Dovizioso senza peli sulla lingua | dall’alleanza con Petrucci all’abolizione dei

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Andreanon ha paura di dire ciò che pensa con sincerità: le parole del forlivese al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del Gp di Catalunya 2019: i piloti dellasono scesi in pista a Barcellona per iniziare il lavoro in sella alle loro moto in vista della gara di domenica pomeriggio. Nel pomeriggio, sul circuito del Montmelò, è stato Fabio Quartararo a segnare il miglior crono, beffando sul finale Andrea. Alessandro La Rocca /LaPresse “Siamo veloci. Lo siamo stati stamattina, quando c’era poca gomma in pista. Pomeriggio ci aspettavamo di trovare più grip, ma anche se non c’era siamo stati veloci, quindi sono molto contento di come siamo partiti, anche se non basta assolutamente in funzione gara, perché ci sono diversi piloti che hanno fatto i ...

