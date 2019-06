Mondiali 2019 | come vedere la seconda partita delle Azzurre contro la Giamaica

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : torna in campo l’Italia. Ci sono anche Giappone-Scozia e Inghilterra-Argentina : Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Calcio femminile 2019, che in questo venerdì vive una giornata piena con tre partite in programma: Giappone-Scozia, Italia-Giamaica e Inghilterra-Argentina. E’ ovvio che le attenzioni nostrane saranno rivolte all’impegno delle azzurre, che in caso di successo avrebbero ottime possibilità di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma non sono da sottovalutare le partite della ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giamaica - la partita più difficile per le azzurre. L’imperativo è vincere : L’attesa sta per finire e alle ore 18.00 (diretta tv su Sky Sport e su Rai 2) la Nazionale italiana di Milena Bertolini scenderà in campo a Reims contro la Giamaica per il secondo incontro del gruppo C dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Dopo lo straordinario successo contro l’Australia, le azzurre devono ripartire con la stessa determinazione per replicare i 3 punti dell’esordio. Nella città nota anche per lo Champagne ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (venerdì 14 giugno). Come vederle in tv e streaming : Si prosegue senza soluzione di continuità nei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Tre le partite in programma quest’oggi: alle ore 15.00 il Giappone vuol rifarsi dopo il deludente pareggio contro l’Argentina ed affronterà la Scozia in uno scontro decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale delle vice campionesse del mondo. A seguire il match più atteso per i tifosi italiani, ovvero la partita tra la Nazionale di Milena ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 14 giugno : Oggi (venerdì 14 giugno) si svolgerà la quinta giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda). Le gare della rassegna continentale saranno interrotte per dare spazio al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile la situazione è già stata decisa ieri, mentre al femminile saranno necessari gli spareggi odierni, senza azzurre in gara, per stabilire le atlete che otterranno il pass per la ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Cina-Sudafrica 1-0 : Li Ying segna il gol vittoria : La Cina ha sconfitto il Sudafrica per 1-0 ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le asiatiche hanno conquistato la prima vittoria nel torneo dopo aver perso all’esordio contro la Germania (1-0) e rimangono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre le africane sono sull’orlo dell’eliminazione. La Cina si giocherà il tutto per tutto contro la Spagna nell’ultima giornata quando invece le sconfitte di ...

Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Cina in vantaggio - diretta gol live : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: le classifiche dei gironi e la diretta gol live score delle partite. Oggi venerdì 14 giugno altri tre match.

Mondiali calcio femminile 2019 - Sara Gama : “La Giamaica non va sottovalutata : step importante per la qualificazione” : Sara Gama si sta preparando per una nuova battaglia in campo, l’Italia affronterà la Giamaica domani pomeriggio (ore 18.00) a Reims (Francia) e la nostra capitana vuole farsi trovare pronta all’appuntamento. Il difensore, reduce dalla vittoria contro l’Australia in una partita dove ha però concesso il calcio di rigore da cui è scaturito il gol dello svantaggio, cercherà di essere assoluta protagonista in positivo nel match ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Milena Bertolini : “Vogliamo passare il turno - Giamaica avversario insidioso : non facciamo calcoli” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani (ore 18.00) affronterà la Giamaica nella seconda partita dei Mondiali 2019 di calcio femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Reims con l’obiettivo di conquistare la seconda vittoria consecutiva nel torneo e qualificarsi agli ottavi di finale, un successo è determinante per la nostra compagine nella rincorsa verso il primo posto nel gruppo C e a un tabellone sulla carta più ...

Mondiali calcio femminile 2019 : Italia - sfida cruciale alla Giamaica! Una vittoria per avvicinare il primo posto : tutti gli scenari : Vigilia rovente per l’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, domani (ore 18.00) le azzurre scenderanno in campo a Reims per affrontare la Giamaica e lo faranno conoscendo il risultato della sfida tra Australia e Brasile andata in scena questo pomeriggio: le oceaniche si sono imposte in rimonta per 3-2, una vittoria che rimescola le carte all’interno del girone C. Al momento la nostra Nazionale si trova al comando con 3 punti ...

Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Diretta gol : Brasile avanti - intervallo : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: le classifiche dei gironi e la Diretta gol live score delle partite. Oggi venerdì 14 giugno altri tre match.

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Tonioli e Franchini si fermano ai sedicesimi nell’individuale - giornata ricca di sorprese nel compound : La quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio con lo svolgimento degli incontri ad eliminazione diretta dei tabelloni individuali di compound fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena nella giornata di sabato. Per l’Italia due atlete sulla linea di Tiro ai sedicesimi di finale, entrambe eliminate e dunque fuori dalla lotta per le medaglie. Marcella Tonioli non si è ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli si giocherà il bronzo e ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020! : L’Italia qualifica il primo atleta nel Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Mondiali di ’s-Hertogenbosch (Olanda) Mauro Nespoli ha raggiunto la finale per il bronzo, conquistando così anche il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il 31enne lombardo potrà quindi partecipare alla quarta Olimpiade consecutiva della carriera, ricordando che in bacheca ha già l’oro a squadre ottenuto nel 2012 a Londra e l’argento del 2008 a ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : l’Italia affronterà la Scozia - obiettivo non retrocedere : Al termine della fase a gironi dei Mondiali Under 20 di Rugby sono stati resi noti gli accoppiamenti delle gare che metteranno in palio il titolo, i posti dal quinto all’ottavo e dal nono al dodicesimo, ovvero che determineranno la squadra che dovrà retrocedere: l’Italia, quarta ed ultima nel Girone B, affronterà la Scozia, ultima nel Girone C, nella sfida per evitare la finale per l’11° posto, che in pratica sarà un vero e ...

LIVE Australia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia spettatrice molto interessata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Australia-Brasile, match valido per il gruppo C dei Mondiali di calcio femminile. A Montpellier, verdeoro e aussie si affronteranno in un match con l’Italia molto interessata, il cui esito potrebbe dare una definizione ancor più chiara del raggruppamento. Le brasiliane, vincitrici del primo incontro contro la Giamaica, per merito di una ...