L'ora di religione, mozione per abolirla e sostituirla con un'ora di educazione civica

Una mozione presentata al governo per abolire L'ora di religione e sostituirla con un'ora obbligatoria di educazione civica. Associazione Luca Coscioni: "Il nostro obiettivo è quello della laicità dello Stato, che non è un obiettivo antireligioso, ma anzi profondamente rispettoso della libertà religiosa e di espressione".

Abolire l'ora di religione e sostituirla con un'ora obbligatoria di educazione civica. È questo lo scopo di una mozione depositata al Senato da Riccardo Nencini e firmata da Emma Bonino (+Europa), Maurizio Buccarella (M5S), Roberto Rampi (Pd), Loredana De Petris (Leu), Carlo Martelli (Gruppo Misto), Elena Fattori (M5S), Tommaso Cerno (Pd), Matteo Mantero (M5S).



L'intenzione dei promotori anche quella di chiedere formalmente alla CEI di avviare la procedura per modificare i criteri arbitrari con cui viene eseguita la ripartizione della quota ‘non destinata' dell’otto per mille (circa la metà del totale). Inoltre nel testo viene esplicitato l'intento di rivedere le norme relative all'IMU sui beni immobili della Chiesa Cattolica ed intraprendere un’azione determinata per dare attuazione alla recente sentenza della Corte Europea, recuperando l’ICI non pagata in passato.