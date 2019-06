Harry e Meghan hanno finalmente trovato la tata giusta

Harry ha tradito Meghan. Ed ecco chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa. L’indiscrezione bomba si abbatte su Buckingham Palace. E adesso? : Una storia controversa, poco reale e molto terrena, quella tra il principe Harry e la sua bellissima Meghan. Da quello che scaturisce da alcune confessioni della biografa reale Angela Levin, all’inizio della loro relazione ci sarebbe stato un terzo incomodo. Secondo la donna infatti “Il principe Harry aveva un’amante”. Sembra che il principe inglese conobbe Meghan durante un appuntamento al buio e ne rimase profondamente colpito. Ma non per ...

Il principe Harry e la foto di Meghan a Kensington Palace - : Francesca Rossi Il principe Harry conserva a Kensington Palace, sua ex casa, una rara foto che lo ritrae con la moglie ai tempi del fidanzamento e questo scatto è spesso in bella vista durante gli incontri ufficiali Le fotografie possono diventare un ottimo mezzo di comunicazione. Lo sa bene la regina Elisabetta, che spesso tiene dietro e accanto a sé scatti di famiglia durante gli incontri ufficiali e lo ha imparato anche il ...

Harry e Meghan in Angola come Lady Diana - : Francesca Rossi Harry e Meghan proseguono la battaglia umanitarie di Lady Diana contro le mine antiuomo e per questo sarebbe previsto un viaggio in Angola, proprio dove si recò nel 1997 la compianta principessa del Galles Harry e Meghan non dimenticano le iniziative umanitarie portate avanti da Lady Diana dopo il divorzio dal principe Carlo. La principessa del Galles è rimasta nei cuori della gente anche per il suo impegno in difesa ...

Principe Harry bacchetta Meghan Markle in pubblico : 'Voltati' : Il Principe Harry si è rivolto verso Meghan Markle in modo brusco, intimandole uno stizzito "turn around!" (voltati!) proprio davanti ai sudditi del Regno. L'episodio è avvenuto durante il Trooping the Colour mentre tutta la famiglia reale, insieme alla Regina ovviamente, erano sul balcone del Palazzo Reale per il saluto. Ai sudditi e ai fotografi che stavano osservando i reali non è sfuggito il particolare. Un gesto di protezione verso Meghan o ...

Meghan Markle a casa - Harry beccato così - con ‘lei’. E il gossip impazzisce : Il gossip su Meghan Markle e Harry, da poco diventati genitori di Archie, non si arresta mai ma negli ultimi giorni, complice l’evento Trooping the Colour, si è scatenato. Intanto perché la tradizionale parata in occasione del compleanno della regina ha coinciso con la prima uscita ufficiale della duchessa di Sussex dopo il parto. E l’ex attrice americana e moglie di Harry è apparsa piuttosto confusa su come comportarsi mentre era affacciata al ...

Hai capito il Principe Harry! Anche con Meghan vedeva la top model Sarah Ann Macklin : Poco dopo essersi conosciuti grazie a un appuntamento al buio, i Duchi non smisero di vedere altre persone. In particolare Harry, nel pieno di una passionale relazione con la bellissima top model Sarah Ann Macklin. La romantica storia d'amore tra il Principe Harry e Meghan Markle, almeno agli inizi, non è cominciata come nelle classiche favole con i due innamorati che perdono la testa l'uno per l'altra e dimenticano il resto del ...

Meghan Markle resta a casa e il principe Harry abbraccia calorosamente un'altra : il gossip si scatena : Non è passato inosservato l'incontro tra il principe Harry e Rita Ora. A scatenare il gossip è stata soprattutto l'assenza della moglie, Meghan Markle. Il duca di Sussex ha...

Meghan Markle infelice e stressata : si veste a lutto. Harry si consola con Rita Ora : Meghan Markle starebbe attraversando un periodo molto difficile. E secondo fonti a lei vicine è infelice. Dopo aver dato alla luce il primo figlio, Archie, lo scorso 6 maggio, la Duchessa del Sussex è sempre più stressata. E non solo perché deve badare da sola al neonato. Pare che la vita all’interno della Famiglia Reale sia insopportabile e anche Harry fatica a tollerare le insofferenze della moglie. Le prove di questo momento di crisi ...

Meghan si distrae al Trooping the Colour e Harry la "rimprovera" : È ormai trascorso un anno dalle nozze con Harry, ma recepire anni di tradizione ed etichetta reale non è semplice per Meghan Markle. In occasione del Trooping the Colour, l’ex attrice c’è ricascata, costringendo il marito a “rimproverarla” per richiamarla all’ordine.Nella scena in questione, notata dagli utenti dei social, Meghan, sorridente, si volta più volte verso il marito, che rimane ...

Il Principe Harry lascia Meghan e Archie a casa per volare da Rita Ora : Il duca di Sussex ha presenziato ad un concerto di beneficenza, dove si è visto particolarmente affettuoso nei confronti della cantante Rita Ora, Mai sottovalutare un Principe, soprattutto se si chiama Harry. Poco importa che sia follemente innamorato di sua moglie Meghan Markle e che da poco è diventato papà, Harry ha un passato di tutto rispetto quando si tratta di colpi di testa, e questo Meghan e i suoi capricci dovrebbero ...