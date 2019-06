Geoscienze e Tecnologie Informatiche | dal 17 al 19 giugno l’evento multi-disciplinare al

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Da lunedì 17 e fino a mercoledì 19si terrà presso il Castello di Melfi (PZ) il XIV Convegno Nazionale della Sezione ”GIT – Geosciences and Information Technologies” della Società Geologica Italiana, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geologi di Basilicata. L’evento si propone come ideale luogoper l’incontro, il confronto e il dialogo tra ricercatori, liberi professionisti, amministratori di enti pubblici e privati, giovani laureati e dottorandi, interessati allo sviluppo, integrazione e applicazione di innovativi approcci metodologici di analisi e gestione dei dati spaziali nell’ambito delle. Quest’anno il convegno è stato patrocinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che, con il personale della Sede Irpinia di Grottaminarda, ha costituito un team per ...

