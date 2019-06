Fca sigla accordo con Enel x e Gruppo Engie per la mobilita' elettrica

Fca sigla accordo con Aurora per guida autonoma su veicoli commerciali : Mobilità elettrica e guida autonoma possono essere considerate due delle più importanti sfide del futuro per l’industria dell’automobile. Da una parte la necessità di spingere sui motori a zero emissioni che riescano a ridurre l’impatto di sostanze inquinanti a beneficio dell’ambiente. Dall’altra la necessità di investire sullo sviluppo tecnologico per creare veicoli in grado di muoversi autonomamente ...