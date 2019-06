E3 2019 | The Elder Scrolls Blades - prova

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) Theè il naturale risultato di una difficile convivenza dei mondi nati su console e PC e trasposti, poi, su mobile. Sin dal momento in cui è stato annunciato, il gioco per Android e iOS ha dovuto rispondere a una semplice domanda: perché? Trasporre una delle immense regioni di Tamriel, naturalmente, era impensabile. Per sua stessa natura, il mobile è un compromesso: pensare di avere un gioco della portata di The: Skyrim, per esempio, era semplicemente sbagliato.è quindi il naturale compromesso di dover prendere un'ambientazione tanto vasta e un'esplorazione tanto libera e doverla ingabbiare in un'esperienza che - sia per adattarsi allo schermo più piccolo sia per il tipo di pubblico a cui deve fare riferimento - è molto più limitata. Il risultato?è un Thesolo nel nome.La principale modalità del gioco, Città, segue infatti ...

