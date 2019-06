Caos procure | Lotti si autosospende dal Pd | «Io innocente | spero anche chi mi accusa»

Caos procure - Luca Lotti si autosospende dal Pd : “Amareggiato - lo faccio per rispetto iscritti” : Luca Lotti, ex ministro ed esponente di spicco del Pd, si autosospende dal suo partito dopo le accuse ricevute in seguito allo scandalo delle nomine delle procure che ha scosso la magistratura italiana. Lotti si dice "amareggiato" e "innocente" e spiega di aver presto questa decisione per "rispetto verso gli iscritti del Pd".Continua a leggere

Caos procure - Cartoni si dimette da Csm : 12.10 Un nuovo caso di dimissioni dal Csm nella vicenda che ha coinvolto alcuni togati per le nomine nelle Procure. Si tratta di Corrado Cartoni di Magistratura Indipendente. Anche lui sarebbe coinvolto nella riunione con Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, e Luca Lotti sulla nomina del procuratore di Roma. "Non ho mai parlato di nomine", le dimissioni sono state date per "senso delle istituzioni", scrive Cartoni nella lettera di ...

Caos procure - Mattarella convoca elezioni Csm : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - elezioni suppletive per sostituire i due membri togati del Csm dimissionari, Luigi Spina e Antonio Lepre, rappresentanti della componente dei pm, in quanto non sostituibili con i primi dei non eletti, per "voltare pagina, restituendo alla magistratura prestigio e fiducia"

Caos procure - attivate procedure disciplinari : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato la richiesta di procedura disciplinare nei confronti dei consiglieri del Csm già autosospesi Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre, oltre che nei confronti di Luigi Spina e Gianluigi Morlini, già dimessi

Caos procure - azione disciplinare per i 4 togati del Csm. Fonti Quirinale : "Mattarella mai intervenuto su nomine" : Il Procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei quattro consiglieri togati del Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.Si tratta dei togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli ...

Caos procure - azione disciplinare per i consiglieri Csm autosospesi : Promossa dal procuratore generale della Cassazione nei confronti di quattro togati per la vicenda della nomina del nuovo procuratore di Roma. Palamara e Fava rischiano trasferimento

Caos procure - togati Csm restano sospesi : 17.40 I quattro consiglieri del Csm, Cartoni, Lepre e Criscuoli, di Magistratura Indipendente, e Morlini (ex Unicost) restano sospesi, dopo l'inchiesta perugina sui rapporti tra magistrati e alcuni esponenti Pd per condizionare le nomine ad alcune tra le più importanti procure I quattro sono stati a Palazzo dei Marescialli, sede del Csm, e il vicepresidente Ermini ha chiesto loro di leggere gli atti arrivati dalla procura di Perugia, prima di ...

Caos procure : ex Procuratore Agueci - 'Che ipocrisia - da sempre politica condiziona nomine' (4) : (AdnKronos) - E infine, Agueci, ricorda un aneddoto: "Per combattere l'anzianità si è sempre ricordato il caso Meli-Falcone, dire che si mortificò la professionalità di Falcone è una mistificazione, perché siccome allora non si voleva Falcone si cercò un candidato più anziano". Ma come finirà questa

Caos procure : ex Procuratore Agueci - 'Che ipocrisia - da sempre politica condiziona nomine' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "Quanta ipocrisia, si sa da sempre che le nomine degli uffici giudiziari più grossi sono condizionate dalla politica e sono frutto di un accordo spartitorio tra le correnti. Stiamo assistendo al festival dell'ipocrisia". Leonardo Agueci è l'ex P

Caos procure : ex Procuratore Agueci - 'Che ipocrisia - da sempre politica condiziona nomine' (3) : (AdnKronos) - L'ex aggiunto di Palermo teme, inoltre, che "il discredito porta a progetti di riforma dei politici, che hanno sempre cercato di depotenziare l'autonomia della magistratura". "Progetti che ci sono sempre stati, ma che oggi tornano di attualità - spiega - il famoso sorteggio è un grossa

Caos procure : ex Procuratore Agueci - 'Che ipocrisia - da sempre politica condiziona nomine' (2) : (AdnKronos) - E continua: "La magistratura avrebbe potuto, negli anni, mantenere un discorso di indipendenza reale adottando criteri oggettivi, facendo prevalere l'oggettiva qualità rispetto all'opportunità politica. Cosa che è stata fatta in casi rari". "In 40 anni - spiega l'ex Procuratore aggiunt

Caos procure : Fiandaca - 'nessuna sorpresa - correnti da sempre gruppi clientelari di potere' (2) : (AdnKronos) - Secondo Giovanni Fiandaca "un puro sorteggio sarebbe insufficiente", "occorrerebbe un sorteggio che prevedesse una selezione della platea dei magistrati legittimati, con una base di criteri di merito. Il problema è individuare i criteri selettivi che dovrebbero essere riferiti alla com

Caos procure : Fiandaca - 'nessuna sorpresa - correnti da sempre gruppi clientelari di potere' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) -"Diciamolo chiaramente, il fenomeno dello scambio di favori al momento della scelta dei capi degli uffici non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno tradizionalmente consolidato di cui ho esperienza diretta, avendo ricoperto un ruolo nel Csm dal 1994

Caos procure - si apre la crisi all'Anm : chiesta "riunione urgente per il rinnovo della giunta" : Rottura dopo il documento di Magistratura Indipendente che invita i consiglieri autosospesi per lo scandalo nomine a rientrare al Csm. Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto la "convocazione urgente" di una riunione