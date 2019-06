Party di dubbio gusto | Kylie Jenner nella bufera

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Marina Lanzone Per il compleanno di una delle sue migliori amiche, l'influencer ha deciso di organizzare una festa a tema The Handmaid’s Tale, una serie popolare negli Usa, senza immaginare le conseguenze, l’influencer under 30 più ricca del mondo, ha voluto vestire per gioco i panni di una donna vittima di violenza ad una festa, scatenando contro di sé delle critiche molto dure, che non è solita ricevere.ha quasi un miliardo di fan, molte delle quali adolescenti, sempre pronte a complimentarsi qualsiasi cosa lei faccia o dica. Probabilmente avrà pensato che organizzare una tema "The Handmaid’s Tale" potesse essere una buona idea. La serie tv, giunta ormai alla sua terza stagione, è in assoluto il prodotto televisivo preferito dalla più piccola delle Kardashian. Non poteva immaginare di trovare la disapprovazione dei suoi follower. Così alla ...