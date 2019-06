Inter | il sindaco Sala sulla festa della Curva nerazzurra | “Se il Viminale si prende la

La lettera del direttore di Internazionale al nuovo sindaco di Ferrara : Per chiedere che l'apprezzato festival annuale si possa fare come in passato, anche se ora in città governa la Lega

Rocca di Papa - esplosione nel Comune : fuga gas Intercettata e incendio spento. Sindaco e bambina feriti gravi (FOTO e VIDEO) : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - In seguito all’esplosione avvenuta a Rocca di Papa, il pm della Procura di Velletri ha aperto un fascicolo con le ipotesi di disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. L’accusa è al momento contro ignoti, ma nelle prossime ore i magistrati ascolteranno presso la caserma dei carabinieri di Frascati alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. 16 in tutto i feriti.Terribile quanto ...

Ferrara - sindaco Lega Interrompe dominio centrosinistra di 69 anni : "E' una vittoria storica, non solo per Ferrara, ma anche per tutta l'Emilia-Romagna". Sono le prime parole da sindaco di Alan Fabbri, il leghista che ha conquistato Ferrara, strappando la citta' al centrosinistra per la prima volta dal Dopoguerra. "E' la vittoria di una squadra - ha detto Fabbri, accompagnato dalla sottosegretaria Lucia Bergonzoni e da Vittorio Sgarbi - che ha costruito un progetto per la citta'. Credo che questo risultato, ...

Brindisi - sindaco di San Pietro Vernotico ai domiciliari : a breve l'Interrogatorio : La piccola cittadina di San Pietro Vernotico, nel Brindisino, è stata travolta da uno tsunami giudiziario senza precedenti, in quanto, come ben si sa, nella mattina di martedì 4 giugno i militari della Guardia di Finanza di Brindisi, in collaborazione con la tenenza locale, hanno tratto in regime di arresti domiciliari l'attuale primo cittadino, Pasquale Rizzo, insieme al precedessore, Maurizio Renna. Con loro è finito in manette anche Luigi ...

Messina - il sindaco chiude la sede dell'ex Provincia - si barrica al suo Interno e inizia lo sciopero della fame : Emanuela Carucci Il primo cittadino ha deciso di iniziare la protesta nell’attesa di evoluzioni che diano concrete risposte al problema del rischio dissesto per le ex Province siciliane Un segnale di protesta forte e chiaro, quello di Cateno De Luca, sindaco metropolitano di Messina. Ha chiuso Palazzo dei Leoni, sede della ex Provincia, e si è barricato al suo interno iniziando lo sciopero della fame a oltranza. La decisione, che ...

Esterino Montino - sindaco di Fiumicino a Radio Cusano Campus : “Ho parlato con tre dirigenti della As Roma - erano Interessati” : Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha parlato della sua proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino e delle lotta svastiche/poesie a pochi passi dal centro, “Un mese fa ho incontrato nel mio ufficio tre dirigenti della As Roma. Hanno voluto sapere in cosa consistesse la proposta che avevo messo in campo. L’hanno ...

Nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

Maltempo - il sindaco di Modena : “Servono Interventi strutturali per i fiumi” : “In questi ultimi anni sono stati effettuati da parte di Aipo e della Regione importanti interventi per la messa in sicurezza, interventi che però ora devono essere finalmente completati, come non va abbassata la guardia nella cura e manutenzione degli argini. Ora Stato, Regione ed enti preposti devono aprire al piu’ presto i cantieri per effettuare gli interventi strutturali di cui abbiamo bisogno”. Lo dice Gian Carlo ...

Arezzo-Pisa - clamoroso errore nella vendita dei biglietti : deve Intervenire il sindaco : biglietti del settore della stadio riservato ai tifosi di casa venduti per sbaglio ai supporter ospiti. E’ quanto accaduto per la gara Arezzo-Pisa, semifinale d’andata dei playoff di Serie C per salire di categoria. Un clamoroso disguido che ha costretto ad intervenire d’urgenza il sindaco, visto che la gara è in programma il 29 maggio. Alessandro Ghinelli, il primo cittadino, ha firmato un’ordinanza con cui sposta ...

L'Interrogatorio dell'ex sindaco della Lega di Legnano arrestato per tangenti : La sensazione che si prova assistendo al via vai negli uffici della Procura di Busto Arsizio è che l'indagine 'Piazza pulita', che ha annientato la giunta del Comune di Legnano, sia in pieno corso. Nuovi testimoni e la lettura approfondita dei brogliacci, che contengono intercettazioni di importanti politici di Lega e Forza Italia, alimentano l'inchiesta nel giorno in cui i tre arrestati si sono presentati davanti al gip Piera Bossi per gli ...

Calcio : sindaco Palermo - 'sistema viziato da conflitto d'Interessi' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Di fronte ad un sistema degli organi giudicanti del Calcio viziato da un evidente conflitto di interessi, restiamo in attesa di conoscere se esistono e quali sono gli annunciati provvedimenti del governo nazionale per evitare che la città e lo sport a Palermo subiscan

Stadio San Siro - il sindaco Sala a Milan ed Inter : “ascoltiamo proposte” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del tanto discusso argomento legato allo Stadio di San Siro ”San Siro? La palla è nel campo delle squadre, se vorranno proporre una soluzione diversa dovranno venire nel rispetto delle regole stabilite dai nostri piani del governo del territorio. Le ascolteremo”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle varie ipotesi al vaglio di Milan e Inter sul loro Stadio. ...

Stadio Inter e Milan - il sindaco Sala : “Nuovo impianto a Milano o metteremo mani” : Si torna a parlare di Stadio San Siro. Lo fa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conference call per presentare la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina all’associazione delle federazioni invernali Internazionali. Ecco le sue parole in merito. “Novità su San Siro? In un modo o nell’altro il Cio ha la garanzia che ci sarà un impianto ad alto livello, anche più di oggi perché io credo ...

Sicilia - sindaco fa riparare gratis una strada Interrotta da 13 anni : la città metropolitana lo denuncia : La denuncia arriva, tra l'altro, dall'ex Provincia ora città metropolitana di Palermo che da tempo Lo Verde sollecitava a intervenire con iniziative rumorose come, ad esempio, un incatenamento in ...