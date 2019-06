Francesca De André vs Giorgio Tambellini Audio del tradimento | ' Fellatio in auto'

Francesca De André incontra l'ex fidanzato Giorgio a Live - Non è la D'Urso : "Sei da Sert! Ti sei fatto fare un servizietto in macchina e poi sei entrato nella Casa!" : Francesca De André, durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda su Canale 5, ha avuto un confronto con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, seduto in una delle cinque sfere che caratterizzano il programma condotto da Barbara D'Urso.La De André, prevedendo la presenza dell'ex fidanzato, ha subito reagito male:prosegui la letturaFrancesca De André incontra l'ex fidanzato Giorgio a Live - Non è la D'Urso: "Sei da Sert! Ti sei ...

Cristiano Malgioglio Vs Francesca De André/ La lite continua a Live non è la d'Urso : Cristiano Malgioglio contro Francesca De André nel corso della nuova diretta di Live non è la d'Urso. Ci sarà una nuova lite in studio?

Pamela Prati boicotta Live non è la d’Urso? Lei e Francesca de Andrè tra gli ospiti della puntata del 12 giugno : Pamela Prati è pronta a boicottare Live non è la d'Urso a poche ore dalla diretta? Non si capisce bene cosa stia succedendo in questo momento ma quello che è certo è che il promo del programma di Barbara d'Urso continua ad andare in onda confermando la presenza in studio della showgirl sarda per rispondere alle domande e ai dubbi ancora rimasti in sospeso. In un primo momento si era pensato ad una dichiarazione spontanea registrata da mandare in ...

'Live-Non è la D'Urso' : stasera 12 giugno il ritorno di Pamela Prati e Francesca De Andrè : La tredicesima puntata di "Live-Non è la D'Urso" si preannuncia ricca di colpi di scena: a poche ore dalla diretta, sul web è stata diramata la lista degli ospiti che accoglierà stasera Barbara in studio. Per la parte dedicata al Grande Fratello ci saranno sia la vincitrice Martina Nasoni che Francesca De Andrè; quest'ultima si confronterà con l'ex fidanzato Giorgio "nascosto" in una delle 5 sfere. Grande attesa anche per il ritorno di Pamela

Francesca De André su Instagram commenta il suo percorso al GF : 'Sono stata vera' : A pochi giorni di distanza dalla finale del Grande Fratello 16, Francesca De André è tornata sui social network per raccontare della sua avventura all'interno della casa. La nipote del compianto Faber è stata una delle concorrenti più chiacchierate e discusse di quest'edizione. La modella genovese, infatti, spesso è finita sotto accusa per via del suo comportamento spesso definito troppo aggressivo. Una volta archiviata la sua esperienza, l'ex

Live – Non è la D'Urso : Gennaro Lillio e Francesca De André affronteranno le sfere : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio Chiusa l'esperienza al Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono pronti a presenziare alla tredicesima puntata di Live – Non è la D'Urso, in onda stasera su Canale 5. Ospiti di Barbara D'Urso, i due ex concorrenti del reality show affronteranno gli opinionisti nascosti dietro le ormai note cinque sfere del programma ed avranno modo di parlare della loro relazione,

"Notte folle". Francesca De André e Gennaro - cosa è successo finito il GF : Il Grande Fratello 16 ha chiuso i battenti lunedì sera. Alla fine ha vinto Martina Nasoni, ma la concorrente più chiacchierata di questa edizione è stata sicuramente Francesca De André. Che si è distinta anche nell'ultima diretta, oltre ad aver avuto accesissime discussioni nella Casa (e a distanza, in studio, con Cristiano Malgioglio) con più di un coinquilino. Ma lo scontro più duro è stato sicuramente quello con Mila Suarez e ha avuto il suo

Taylor Mega vs. Francesca De Andrè : "Asfaltata due volte - la terza mi sembra eccessiva" : Il Grande Fratello 16 è finito, ma chi ha battagliato dentro e fuori la Casa Mediaset continua a bisticciare, almeno tramite social. Taylor Mega, co-protagonista di uno scontro all'ultimo insulto nel corso della finalissima di lunedì scorso, ha infatti replicato a Francesca De Andrè, nemica giurata numero uno che ha proseguito nei suoi attacchi anche una volta uscita. Tramite Instagram Stories, la Mega ha provato a sotterrare l'ascia di

GF16 - Francesca De Andrè si difende dopo la fine del reality : Grande Fratello terminato e Francesca De Andrè parla e si sfoga E' finita la sedicesima edizione del GF. E poco fa Francesca De Andrè è tornata sui social, scrivendo un post su instagram per fare il punto della situazione sulla sua esperienza come concorrente a quest'ultima edizione del reality. Cosa ha detto? La ragazza, anche in questa circostanza,