Formula 1 – Alonso non allontana un possibile ritorno | “nel 2020 e con la Ferrari?” | la

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Fernandononla possibilità di tornare a gareggiare in1 e sulla penalità di Sebastian Vettel a Montreal… Fernandosi appresta ad affrontare un’altra importante sfida: il pilota spagnolo è infatti pronto in Francia per la 24 Ore di Le Mans, dove però si è tanto parlato di un suoin1: “tornare nele magari in Ferrari? Non lo so e comunque ora dobbiamo parlare di WEC“, ha affermato. AFP/LaPresse “Seguo tutto quello che posso, di queste sette gare ne ho perse tre dal vivo perchè volavo, ma cerco di vedere la gara più tardi e come tutti i tifosi a volte ci si diverte e in altre ci si annoia, ma questo succede in tutti gli sport. A volte seguiamo Barcellona-Real Madrid perchè vuoi vedere una buona partita e qualche volta finisce zero a zero e altre cinque a cinque. Ogni sport ha le sue ...

rallyssimo : Voci al momento smentite quelle riguardanti la presenza dell'ex Formula 1 nel mondiale rally con Toyota - il_brigante07 : RT @pierrotriste: @nembokidy1 Ho smesso di guardare la Formula 1 già da quando #Briatore armeggiava con Alonso. Questo sport ha iniziato a… - pierrotriste : @nembokidy1 Ho smesso di guardare la Formula 1 già da quando #Briatore armeggiava con Alonso. Questo sport ha inizi… -