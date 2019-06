Esce di casa e scompare | ore d' ansia per Tiziana | l' appello dei parenti

A 4 anni Esce di casa da sola e si perde! Salvata - abbraccia l’auto della polizia : Una bambina di quattro anni che, approfittando di un momento di distrazione del papà, esce di casa da sola nella speranza di raggiungere la mamma e la sorellina che erano uscite poco prima, ma che poi finisce per perdersi nella città. È accaduto qualche giorno fa a Piacenza e fortunatamente alla piccola – una bimba ivoriana – non è successo nulla. A notare la bambina che vagava da sola in centro città, nei pressi dei banchi del mercato ...

E' finita la pacchia! Kikò Nalli Esce dalla Casa e Tina commenta : Tina Cipollari ha commentato con ironia l'uscita di Kikò Nalli dalla Casa del Grande Fratello 16: "Stasera, per me, è finita la pacchia". Il televoto ha decretato l’uscita di Kikò Nalli dalla Casa del Grande Fratello 16 ad un passo dalla finalissima e la reazione di Tina Cipollari non è tardata ad arrivare.--Tina ha scherzato sulla liaison tra l’ex marito e Ambra Lombardo più volte, ma durante la semifinale del Gf16 ha preferito spostare ...

Ha un malore in casa e non riEsce a chiedere aiuto! Salvato in extremis dopo giorni : Si è sentito male mentre si trovava in casa e non è riuscito a chiedere aiuto, ma fortunatamente dopo tre lunghi giorni è stato trovato da Vigili del Fuoco e 118, ancora in tempo per essere soccorso. La vicenda di quest’uomo, un cinquantacinquenne, arriva da Monteviale, un piccolo paese nella provincia di Vicenza. L’uomo – a ricostruire l’accaduto sono i quotidiani locali – è attualmente ricoverato nel reparto di neurologia dell’ospedale di ...

LIVE Serie A calcio - ultima giornata in DIRETTA : l’Atalanta trova il pari - Milan in vantaggio in casa della SPAL - l’Inter non riEsce a sbloccarla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...

La storia di Christian - adolEscente malato di cancro e tifoso della Roma : la polizia si presenta sotto casa e lo porta allo stadio : Lo scorso 6 gennaio 2019 un gruppo di agenti di polizia del Reparto mobile di Roma arriva all’ospedale Umberto I con un pacco di doni da regalare ai bambini ricoverati. Nel reparto oncologico incontrano Christian, sedicenne, e nessuno di loro sa ancora che il ragazzo diventerà a breve la loro mascotte. Il giovane, malato di cancro, palesa subito la sua fede calcistica: è tifoso della Roma. Alcuni agenti, tifosi della stessa squadra, ...

Esce di casa e scompare - ricerche in corso : l'allarme dei familiari : Silvana Nicolina Palozzi è scomparsa da Terni. I vigili del fuoco stanno perlustrando le acque del fiume Nera

Gf - esplode la passione nella Casa. Ma Michael non riEsce a baciare Onestini - : Sandra Rondini Gli autori del reality hanno deciso di alzare la "temperatura" nella Casa, proponendo ai concorrenti una sfida: scambiarsi un bacio come quello dei grandi film d'amore. Se Kikò ha baciato, con tanto di cashè, la Vignali, Michael e Gianmarco sono stati a lungo indecisi su quanto spingersi in questa prova Ieri sera il Grande Fratello ha messo alla prova i ragazzi della Casa chiedendo loro di darsi un vero bacio ...

Rapina al Conad di Casarano - complice del colpo non riEsce a farla franca. Sottoposto a fermo 51enne : Dopo l'arresto nella giornata di ieri di Daniele Buono, al termine delle indagini oggi è stato fermato dai militari il complice del furto.

Manuel Bortuzzo Esce dalla clinica e torna a casa. VIDEO : Il nuotatore veneto, che ha perso l'uso delle gambe a causa di un proiettile che lo ha ferito alla schiena, ha concluso la prima parte della riabilitazione

Forte dei Marmi : in Cadillac finisce nella piscina dell’hotel - Esce e se ne torna a casa : Protagonista dell'episodio un giovane di 24 anni che guidava l'auto del padre imprenditore. Dopo aver sfondato un basso muro di cinta di un albergo, è finito in piscina. Insieme all'amico che era al suo fianco è uscito e si è diretto verso casa. Rintracciato, ha spiegato di aver perso il controllo del mezzo a causa della pioggia.Continua a leggere

Festa selvaggia nella Casa - Lemme Esce dal Grande Fratello : Alberico Lemme lascia la Casa del Grande Fratello. Lo ha comunicato ufficialmente Barbara d'Urso nel corso della quarta puntata: "Dopo aver animato la Casa con il suo genio indiscusso, il dottor Lemme ...

Esce di casa e non fa ritorno - ricerche a tappeto : Un uomo di 71 anni è scomparso dalla propria abitazione, in località Cernaia, nel comune di Castiglione della Pescaia , all'alba di oggi. Già dal mattino è scattata la task force delle forze dell'...

Grande fratello - Esce dalla Casa per malore Jessica Mazzoli. 'Operata - sta bene' : Jessica Mazzoli , concorrente del Grande fratello , ha avuto un malore ed è stata ricoverata d'urgenza. La cantante protagonista di X Factor nel 2010, ex di Morgan, con cui ha avuto una figlia, è ...

Legato in casa per giorni e picchiato a morte da baby-gang! Indagati 14 adolEscenti : La vittima , il 66enne Antonio Cosimo Stano soffriva di disagio psichico e per questo da tempo era stato preso di mira dalla baby gang. I ragazzi, tra cui 12 minori, sono entrati in casa sua, lo hanno aggredito, Legato e nicchiato per giorni divertendosi anche a filmare le scene in filmati condivisi su Whatsapp. Il povero uomo è deceduto tre giorni fa in ospedale dove era stato condotto dopo che gli agenti dei polizia lo avevano trovato Legato ...