Corte Strasburgo | Con l' ergastolo l' Italia viola i diritti umani

Migranti che dirottarono nave assolti per “legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...

Rom - Corte di Strasburgo : “Italia assicuri alloggio a famiglie sgomberate a Giugliano”. Salvini irride richiesta giudici : La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha stabilito che il governo italiano “deve assicurare” un alloggio temporaneo ai 10 bambini e ai loro genitori sgomberati recentemente da un campo rom smantellato nel comune di Giugliano, nel Napoletano, senza separarli. La “misura urgente” è stata richiesta dai giudici in favore di tre cittadini bosniaci di etnia rom – e dei loro figli di età compresa tra 2 ...

