CAOS HONG KONG Ecco perché una legge antistupro fa tremare la Cina

ilsussidiario

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tensione crescente a, con scontri violenti tra polizia e manifestanti, per lacinese riguardante l'estradizione.cosa teme Pechino

mbbelluco : RT @b_hopmagazine: #HongKong è nel caos: centinaia di migliaia di giovani si battono per dire no al controverso disegno di legge sull’estr… - GianniVezzani1 : Hong Kong nel caos. Scontri fra migliaia di giovani e la polizia [VIDEO e FOTO] - b_hopmagazine : #HongKong è nel caos: centinaia di migliaia di giovani si battono per dire no al controverso disegno di legge sull… -