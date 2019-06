Al GSSI cinque giorni di grande matematica e la Medaglia Fields Martin Hairer

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 13 giugno 2019) L'Aquila - Dal 17 al 21 giugno al Gran Sasso Science Institute arriverà la: ricercatori di tutto il mondo si ritroveranno a L'Aquila per festeggiare il compleanno di due “maestri”: i 70 anni che il 19 giugno compirà Ernst, matematico austriaco che insegna all'Università di Ginevra, noto per i suoi lavori sull'analisi numerica; e i 60 anni (il prossimo 29 luglio) di Christian Lubich, anch’egli austriaco e specializzato in analisi numerica, ora professore all'Università di Tubinga. La conferenza internazionale, ribattezzata “Ha-Lu 2019” in onore dei due festeggiati, presenterà gli ultimi risultati della ricercanel campo dell'approssimazione numerica, applicata alle equazioni differenziali parziali, alle equazioni differenziali stocastiche, all'integrazione geometrico numerica. Ospite ...

