Scoperta la testa congelata di un lupo preistorico di 40 000 anni fa… con il cervello

Eccezionale Scoperta in Siberia : testa di lupo dell’era glaciale incredibilmente conservata risalente ad oltre 40.000 anni fa : Gli scienziati hanno fatto un’incredibile scoperta nel gelido nord della Siberia : la testa di un lupo dell’era glaciale ben conservata . La testa dell’animale è stata scoperta nel distretto di Abyisky nel nord della Jacuzia. Il residente locale Pavel Efimow l’ha trovata sulla riva del fiume Tirekhtyakh nell’estate del 2018, secondo quanto riportato dal Siberia n Times, e poi l’ha portata al dipartimento di studi sui mammut della Republic of Sakha ...

Scoperta shock in casa a Paternò - pensionato senza vita con la testa spaccata : La vittima è un uomo di 78 anni ritrovato esanime a terra all'interno della sua abitazione nel pomeriggio di venerdì. Sul caso stanno indagando ora i carabinieri che, dopo aver raccolto diverse testimonianze, al momento ipotizzano un omicidio non volontario avvenuto durante una lite familiare in casa.Continua a leggere