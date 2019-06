Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso finisce | Mediaset cambia programma

lanostratv

(Di mercoledì 12 giugno 2019)d’Urso va in ferie,Cinque chiude:lazione Andrà in onda dopodomani, venerdì 14 giugno, l’ultima puntata della stagione 2018-2019 diCinque, il rotocalco della rete ammiragliafirmato Videonews, condotto dall’instancabiled’Urso, che da lunedì prossimo, dunque, non sarà più in onda. E per rimediare all’assenza di5, come ogni annoproporrà un palinsesto rivisitato, che dovrebbe rimanere invariato fino all’inizio di settembre, quando tornerà in ondad’Urso con una nuova edizione del. Consultando i palinsesti di Canale 5 della settimana prossima, apprendiamo che anche nell’estate 2019 nella fascia oraria che il resto dell’anno è occupata da5, andrà in onda ogni giorno un film diverso.Cinque sostituito: ...

