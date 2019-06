Muore a 67 anni prima di riuscire a incassare la vincita al Totocalcio

Operaio di 49 anni Muore all’aeroporto di Malpensa schiacciato da un muletto : È rimasto schiacciato da un muletto all’interno del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. L’ultimo morto sul lavoro si chiama Maurizio Mazzucchetti ed è un Operaio 49enne di Ferno, nel Varesotto. ...

Gela - auto con 5 ragazzi esce di strada a causa di una buca : Cristian Muore a 22 anni : Cristian Cannia era in auto insieme ad altro quattro amici: la vettura è uscita di strada probabilmente a causa di un avvallamento. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, gli altri occupanti della vettura sono finiti in ospedale.Continua a leggere

Roma - ragazzo di 17 anni Muore mentre fa il bagno a Torvaianica : Tragedia a Torvaianica, sul litorale Romano, dove un ragazzo di 17 anni, - ne avrebbe compiuti 18 il prossimo luglio - è morto dopo essersi tuffato in mare. È accaduto oggi...

Bambino di 2 anni Muore dopo 110 ore in fondo ad un pozzo : l’ennesima tragedia che scuote il pianeta : Un Bambino indiano di 2 anni, rimasto intrappolato in un pozzo strettissimo per oltre 4 giorni, è stato estratto morto, accendendo le proteste sui ritardi nei soccorsi per raggiungerlo. Il caso di Fatehveer Singh ha catturato l’attenzione nazionale dopo la sua caduta in un pozzo profondo 33 metri nel distretto di Sangrur, nello stato del Punjab, mentre giocava. Il pozzo in disuso era ampio solo 23cm, il che ha complicato enormemente i tentativi ...

Dramma in strada nel Veneziano - con la moto in un fossato : Manuel Muore a 16 anni : La tragedia nella mattinata di martedì a Meolo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo per motivi tutti da accertare, avrebbe improvvisamente sbandato andando a finire nel fossati che costeggia la strada sbattendo violentemente la testa contro il terrapieno in cemento.

Come Alfredino e Julen - bimbo di tre anni Muore dopo essere caduto in un pozzo : Nel giorno dell'anniversario della tragica morte di Alfredino Rampi a Vermicino, avvenuta l'11 giugno 1981, una notizia analoga scuote il mondo e ricorda, a pochi mesi di distanza, il dramma...

Valeria Valeri : Muore a 97 anni l’attrice dal sorriso garbato : Valeria ValeriValeria ValeriValeria ValeriValeria ValeriValeria ValeriValeria ValeriLa sua ultima apparizione pubblica risale al 2016: era la prima puntata della terza edizione di Sogno e Son Desto, il varietà di Massimo Ranieri in onda il sabato sera su Raiuno, e Valeria Valeri era in prima fila, gli occhiali dalla montatura tartarugata e le perle al collo, il sorriso che ha sempre accompagnato la sua carriera e che, anche quella volta, ha ...

Taranto - esplode portellone di un furgone in fiamme : Muore un Vigile del Fuoco di 54 anni : Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa in provincia di Taranto, precisamente nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio di un furgone parcheggiato in una masseria. Al momento non si conoscono le cause del rogo che purtroppo è costato la vita ad un pompiere di 54 anni, Antonio Dell'Anna. L'uomo, insieme ai colleghi, si era recato sul posto: giunto nei pressi ...

Ragusa - auto finisce contro un muretto : Silvana Muore a 38 anni - alla guida il compagno ubriaco : Incidente nella notta sulla strada provinciale 25 a Ragusa: una donna di 38 anni, Silvana Livia, mamma di 38 anni, è morto dopo che l'auto sulla quale viaggiava e finita fuori strada, andando a schiantarsi prima contro un muretto e poi contro un cartellone della segnaletica. Ala guida c'era il compagno, positivo all'alcoltest. Ferito anche il figlio di 12 anni di quest'ultimo.Continua a leggere

Fanno sesso usando una pistola - parte un colpo “per sbaglio” : Paloma Muore a 24 anni : Secondo quanto riferito, i due amanti erano sotto l'effetto di droghe quando è avvenuto il tragico incidente a Valrico, in Florida, negli USA. Il ragazzo, 23enne, ha ipotizzato che la fidanzata abbia inavvertitamente disattivato la sicura dell'arma mentre "la sfregava sul suo corpo".

Tragico incidente mortale - Muore al civico di Palermo uno studente di 22 anni : Un ventiduenne di Lucca Sicula (Ag), Giuseppe Gagliano, ieri ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 88, in territorio di Caltabellotta (Ag). Il giovane, studente universitario di Economia a Siena, era in macchina con altri tre amici. L’auto si è ribaltata e le condizioni del giovane sono apparse gravi fin da subito, tant’è che è stato trasferito, con elisoccorso, all’ospedale ...