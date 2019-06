Juventus | Dybala sarebbe perplesso sul trasferimento all' Inter

Juventus - Dybala avrebbe rifiutato l'Inter : possibile lo scambio con lo United per Pogba : Il mercato è pronta a conquistarsi la scena in estate, soprattutto dopo le ufficializzazioni delle panchine rimaste vacanti in Serie A. L'attesa principale riguarda la nomina del nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe avvenire in settimana. Nel frattempo però la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro alla ricerca dei rinforzi ideali per competere in Serie A ed in Champions League. Oltre agli investimenti però, i bianconeri devono ...

Juventus - scambio Icardi-Dybala; Wanda Nara incontra Marotta : sì - si fa davvero! : scambio Icardi Dybala pronto ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Wanda Nara incontrerà Marotta il quale comunicherà alla moglie-agente dell’attaccante argentino la volontà dell’Inter di metterlo sul mercato. La sensazione è che il dirigente nerazzurro punti allo scambio con la Juventus. Dybala, nonostante l’arrivo di Sarri potrebbe essere […] ...

Icardi-Dybala - si infiamma l’asse tra Inter e Juventus : pro e contro dello scambio dell’anno : Le due società hanno ricominciato a parlarsi per provare a capire la fattibilità dell’affare, ecco i pro e i contro di uno scambio che avrebbe del clamoroso Uno scambio particolare, sotto certi punti di vista alquanto complicato. Mauro Icardi e Paulo Dybala sono al centro di una trattativa di mercato che coinvolge Inter e Juventus, tornate a parlare di questa operazione da qualche giorno. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri avevano ...

Calciomercato Juventus - Icardi-Dybala : lo scambio sarebbe tornato di moda : Il Calciomercato della Juventus riparte dallo scambio Icardi-Dybala. La Gazzetta dello Sport di oggi mette in prima pagina la trattativa che inizia a scaldarsi dopo qualche settimana di stallo. L’interesse dei due club per i giocatori non è un mistero. Paratici stima moltissimo Icardi, lo avrebbe portato i bianconero già l’anno scorso ma le condizioni non erano quelle giuste e così non se ne fece nulla. Oggi tutto è cambiato e il bomber ...

Calciomercato Juventus : Dybala e Cancelo sacrificabili per fare cassa (RUMORS) : Prima le cessioni, poi gli acquisti. Il Calciomercato della Juventus per questa estate viaggerà su questa linea e a lasciare a Torino dovrebbero essere Joao Cancelo e Paulo Dybala. Il terzino portoghese, acquistato solamente un anno fa per 40,4 milioni di euro, è nel mirino del Manchester City di Guardiola che sarebbe pronto all’offensiva finale. Sul piatto i 'Citizens' metteranno un’offerta da 60 milioni di euro che la Juve difficilmente ...

Mercato Juventus - via Dybala e arriva il top player : colpo dal Real Madrid : Mercato Juventus – La prossima settimana, dopo l’assegnazione dell’Europa League e della Champions, il calcioMercato della Juventus si appresta a decollare. In primo luogo il nuovo allenatore, poi i colpi in entrata e in uscita. A tal proposito, secondo i media tedeschi, i bianconeri starebbero cercando di convincere Paulo Dybala ad accettare la proposta del Bayern Monaco, pronto […] More

Calciomercato Juventus - preso Demiral : Dybala verso il Bayern - può arrivare Dembelé : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare notevolmente la difesa per la prossima stagione, soprattutto svecchiando tale reparto. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", il club bianconero avrebbe perfezionato l'acquisto di Merih Demiral, talentuoso difensore turco classe 1998. Si tratta di una vera e propria rivelazione della stagione di Serie A appena ...

Juventus - cessione Dybala : arriva l’offerta da 80 milioni - ora cambia tutto! : cessione Dybala ipotesi reale e concreta che potrebbe concretizzarsi già a partire dalla prossima estate. Come riportato dal “Corriere dello Sport“, la Joya argentina potrebbe dire addio alla Juventus dinanzi alla super offerta da parte del Bayern Monaco. 80 milioni di euro la proposta del club tedesco, offerta che Paratici potrebbe valutare attentamente nel corso […] More

Mercato Juventus - Dybala può restare : tripla cessione a sorpresa : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, i bianconeri starebbero ragionando sul prossimo futuro con occhi puntati sul Mercato in uscita. Da valutare e decidere attentamente il futuro di Paulo Dybala, il quale potrebbe essere confermato […] More

Mercato Juventus - non solo Dybala : ci sarà un altro addio! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di Mercato. La Juventus starebbe valutando attentamente il da farsi in vista dell’imminente sessione di Mercato estivo. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe ragionando in maniera dettagliata sulle possibili cessioni, un modo per far cassa e finanziare il prossimo Mercato bianconero. Quasi certo l’addio […] More

Juventus - cessione Dybala ipotesi reale e concreta : i nuovi dettagli : Juventus cessione Dybala- Una stagione decisamente difficile e complicata. Paulo Dybala potrebbe dire addio ai bianconeri a fine stagione nonostante l’addio di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante resta un chiaro obiettivo dell’Atletico Madrid, club che lo avrebbe individuato come chiaro sostituto di Griezmann. Lo stesso Dybala, però, dal canto suo, ha […] More

Juventus - a tutto Paratici sul mercato : Guardiola - Dybala ed i colpi “clamorosi” : Fabio Paratici è pronto a vivere un’altra estate dalle mille emozioni in casa Juventus, prima dei colpi di mercato servirà sistemare la questione panchina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la chiusura del campionato della Juventus in quel di Genova. Una sconfitta indolore per i bianconeri contro la Sampdoria, adesso si potrà pensare alle prossime mosse per migliorare la rosa e sopratutto per cambiare guida tecnica ...

Sampdoria-Juventus 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : bene Caprari e Defrel - delude Dybala [FOTO] : 1/15 Tano Pecoraro/LaPresse ...

