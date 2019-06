James Rodriguez | il trequartista mancino con fiuto per il gol e star dei social

De Maggio annuncia : “Doppio colpo in attacco per il Napoli : non solo James Rodriguez - mi dicono che arriverà anche…” : De Maggio sul mercato in entrata del Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, Walter DeMaggio giornalista e direttore è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Mercato? Ancelotti tratta col giocatore, Giuntoli parla col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez: si cerca di capire come realizzare il sogno, ci vuole pazienza e sangue freddo. Per James Rodriguez ci stanno provando, ma con calma. Il giocatore avrebbe ...

Tv Luna – James Rodriguez vuole solo il Napoli! Questa la proposta di ADL al Real Madrid : il prestito - le cifre : James Rodriguez-Napoli Il Napoli forte su James Rodriguez, secondo Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, il giocatore ha già comunicato al Real Madrid la propria decisione di volere solo il trasferimento a Napoli. “James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da Aurelio De Laurentiis agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al ...

RepNa : De Laurentiis lavora all’affare James Rodriguez. Trattativa nel vivo : Ancelotti vuole James Rodriguez, James Rodriguez vuole tornare ad essere allenato da Ancelotti. De Laurentiis prova a regalare al suo allenatore il top player colombiano. James ha dato la sua disponibiltà a ricongiungersi con il tecnico del Napoli, che lo ha già allenato al Real Madrid – che ne detiene il cartellino – e al Bayern, da cui si è appena svincolato per fine prestito. Secondo Repubblica Napoli le trattative sono entrate ...

CorSera – Napoli - obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro” : CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. Il rinforzo per l’ attacco che Carlo Ancelotti avrà per la prossima stagione, è argomento caldo per tutti i maggiori quotidiani nazionali. L’ edizione online de ‘Il Corriere ...

Il Mattino – Napoli - tutto su Lozano e James Rodriguez : pronta una cessione per finanziare il colpo : Il Mattino – Napoli, tutto su Lozano e James Rodriguez: pronta una cessione per finanziare il colpo Il Mattino – Napoli, tutto su Lozano e James Rodriguez: pronta una cessione per finanziare il colpo. Prosegue il casting per il bomber da regalare a Carlo Ancelotti per la prossima stagione. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ si sofferma su due nomi, scrivendo sul piano del club partenopeo per finanziare il ...

Re Carlo chiama James Rodriguez. E il feeling torna a decollare : Sul Corriere dello Sport le manovre di avvicinamento del Napoli a James Rodriguez. Carlo Ancelotti ha iniziato a corteggiarlo tre mesi fa, quando l’attaccante ha capito che non sarebbe rimasto al Bayern. I due, legatissimi dalle passate esperienze insieme, sia al Real che al Bayern si sono sentiti e hanno chiacchierato un po’ per capire che margini ci fossero per trattare. Il quotidiano sportivo le chiama “chiacchierate di cortesia” ma certo da ...

Pedullà : “James Rodriguez-Napoli può diventare realtà : due aspetti a favore del club azzurro”. I dettagli : Pedullà: “James Rodriguez-Napoli può diventare realtà: due aspetti a favore del club azzurro”. I dettagli. Il costo del cartellino sotto i 50 milioni e l’ ottimo rapporto con Ancelotti. L’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà annuncia possibili sviluppi nella trattativa anche grazie a questi due aspetti di non poco conto. Ma non solo, perché gli eventuali sviluppi del decreto crescita potrebbero anche abbattere ...

Pedullà : “James Rodriguez possibile - il Napoli ci prova” : Il grande sogno di mercato del Napoli è il colombiano James Rodriguez del Real Madrid. Secondo Alfredo Pedullà, da non escludere. Anzi: “Una scintilla per il nuovo Napoli individuata da Ancelotti in James Rodriguez. C’è una spiegazione: ha i numeri giusti e vuole rilanciarsi. Si può abbattere il prezzo del cartellino le parole del giornalista del Corriere dello Sport con un video sull’edizione online e si può scendere ...

Alvino : James Rodriguez ha detto sì. Resta solo il nodo Florentino Perez : Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss sul mercato, in particolare su James Rodriguez, che sembra sempre più vicino al Napoli. Un colpo di prima fascia, lo definisce Alvino. Qualora dovesse andare in porto. Anzi, in assoluto il più grande colpo della storia napoletana più recente: “è un leader, è forte e ha le qualità per infiammare il San Paolo”. Secondo Alvino, Ancelotti ha contattato il calciatore un mese fa e si è assicurato il suo ...

James Rodriguez-Napoli - Alvino svela : “Pronto contratto - ingaggio sostenibile : ha già detto sì da un mese. Cifre e dettagli” : Carlo Alvino svela il piano di De Laurentiis, Cifre e dettagli Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sul mercato in entrata del Napoli è nello specifico di James Rodriguez. Ecco le sue dichiarazioni: “James Rodriguez? Sarebbe un colpo, stiamo parlando di un colpo di prima fascia: sarebbe in assoluto il più grande colpo della recente storia napoletana perchè è forte ed è un leader, poi ha la qualità per ...

GRAFICO – CdS già inserisce James Rodriguez nello schema di Ancelotti : c’è una posizione adatta a lui : James Rodriguez nello schema di Ancelotti L’edizione odierna del Corriere dello Sport, parla di James Rodriguez del Real Madrid che piace al Napoli e pensando allo schema di Ancelotti, il quotidiano inserisce il giocatore facendo notare che potrebbe ricoprire diverse posizioni: “James Rodriguez, volendo, può sistemarsi nell’area di competenza di Callejon, per andare a chiudere poi con il suo piede preferito, avendo qualità di ...

Carlo Alvino su Twitter rilancia James Rodriguez per il Napoli : Carlo Alvino su Twitter rilancia la pista James Rodriguez per il Napoli James Rodriguez è un reale obiettivo del Napoli. Si susseguono i contatti. L’ingaggio, allungato, rientra nei parametri. Il calciatore ha già detto sì, anche all’eventuale prestito. Al momento, secondo me, strada percorribile. — Carlo Alvino (@CarloAlvino) 10 giugno 2019 Il Bayern Monaco non ha riscattato il calciatore che ora torna al Real Madrid che però non ha ...

James Rodriguez : una “spruzzata di creatività” che può giocare ovunque : Il Corriere dello Sport fa l’elogio di James Rodriguez, uno che ha collezionato trionfi tra Banfield, Porto, Real Madrid, Bayern, Monaco e Nazionale colombiana e che si avvicina al Napoli in “un mercato che sta per esplodere”. Cresciuto in Colombia, nell’Envigado, suo padre Wilson fu Nazionale Under 20. Nel 2008 fu acquistato dal Banfield, in Argentina. Poi ci fu l’arrivo in Europa al Porto, nel 2010. Il CorSport lo definisce “la spruzzata di ...

Chiariello - sulla trattativa James Rodriguez : “Scommessa pericolosa - quando ti ricapita più. Ho ricevuto…” : Il parere di Umberto Chiariello sulla trattativa con James Rodriguez In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: “Stamattina ho ricevuto un paio di messaggi importanti. Un tifoso è stato molto carino, una lettera aperta per Sarri, ma ce n’è un altro in cui parla un tifoso scettico che dice: “De Laurentiis sono 3 anni che vuole Chiesa, arriva la Juventus 3 ore e lo ...