Giro del Delfinato | rubata la bicicletta di Hofstede | un ladro la prende dall’ammiraglia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Furto aldel, piccola corsa a tappe che si sta svolgendo in Francia. Al via della terza frazione andata in scena nella giornata di ieri, laBianchi di Lennardè statada ladri al momento non ancora identificati. Il mezzo era stato collocato sul tetto dell’ammiraglia del Team Jumbo-Visma, l’automobile era stata parcheggiata nel centro di Le Puy-en-Velay e ilha agito indisturbato riuscendo are lae a scappare senza essere visto. Sconcerto all’interno della squadra, il 24enne olandese è comunque riuscito are il via con un’altrae a raggiungere agevolmente il traguardo (ha vinto Sam Bennett in volata). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

