Energia | ambiente e territorio | al via la campagna crowdfunding di Welfare Efficiency

Ambiente - Conte : “Elimineremo la produzione di Energia a carbone entro il 2025” : “Elimineremo gradualmente la produzione di energia a carbone entro il 2025. Un obiettivo molto ambizioso che confidiamo di raggiungere“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, oggi a Torino per la cerimonia di inaugurazione dell’evento “Clean Air Dialogue” sull’inquinamento dell’aria. “L’Italia è all’avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici. Abbiamo già superato gli ...

Energia rinnovabile - crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano anche investimenti - Legambiente : “A rischio obiettivi 2030” : Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di Energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al 2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa ...

Asja Ambiente Italia - le rinnovabili e la microcogenerazione Totem per il futuro dell'Energia : Dal 1995 l'azienda piemontese produce energia pulita e opera in Italia e all'estero offrendo soluzioni, a privati e aziende, per abbracciare un modello energetico a emissioni ridotte

Asja Ambiente Italia - le rinnovabili e la microcogenerazione Totem per il futuro dell’Energia : Il momento storico è decisivo per accelerare la transizione e ripensare i paradigmi della produzione e del consumo di energia, intercettando le sfide cruciali per il futuro del pianeta e il generale mutamento di attitudine nella sensibilità pubblica. In questa prospettiva, un ruolo di primo piano sarà svolto dai grandi player del settore e quindi anche da Asja Ambiente Italia, il gruppo che dal 1995 produce energia verde da biogas, biomasse, ...