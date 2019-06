Cyberpunk 2077 può essere finito anche senza spargimenti di sangue

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La demo di20177 che molti hanno potuto provare in questo E3 ha confermato che sarà possibile finire il giocodover per forza uccidere le persone.Come riporta PC Gamer, CD Projekt RED ha dichiarato che questa opzione è stata inserita dopo aver ascoltato i feedback dei fan e del sondaggio pubblicato lo scorso anno."In questo momento, ogni arma e ogni cyberware ha un'opzione non letale", ha detto il progettista responsabile delle ricerche Paweł Sasko. "C'è comunque una precisazione da fare: le armi che sono letali per definizione rimarranno ovviamente tali. Se sparate con bazooka e centrate la testa è logico che il nemico morirà. Ma tutto il resto in realtà ha un'opzione non letale: sarete in grado di stordire i nemici, farli dormire e così via".Leggi altro...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 potrà essere completato senza uccidere nessuno. - vogue_italia : È al cinema in una saga di successo, nella campagna adv di Saint Laurent. E ora anche in un videogame. ???? Keanu Re… - MonicaTedde : RT @TomsHWItalia: CD PROJEKT RED ha dichiarato che, in seguito alle numerose richieste dai fan, sarà possibile completare Cyberpunk 2077 se… -