Addio Gabe! Adesso Gabriele Grunewald corre con gli angeli | una storia di coraggio e

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Gabe: il mondo dello sport saluta la statunitense mezzofondista, l’atleta è scomparsa oggi a 32 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore Tragica scomparsa nel mondo dell’atletica: è morta oggi a 32 anni la mezzofondista americana. L’atleta non è riuscita a vincere la sua gara più importante: la battaglia contro un brutto tumore diagnosticatole 10 anni fa. Nonostante le cure,è morta oggi, in un ospedale di Minneapolis. Talentuosissima sin da giovane: l’atleta americana ha iniziato la sua carriera con il nome da nubile, Anderson e sin da subito è riuscita a farsi notare, venendo considerata un vero fenomeno in pista nel lontano 2000. A 22 anni, 10 anni fa, la terribile notizia:ha scoperto di avere un rarissimo tumore alla ghiandola salivare, ma nonostante ciò è riuscita ugualmente ad ...

