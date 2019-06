Abuso d’ufficio nell’inchiesta eolico | indagati tre funzionari regionali

Bari. Il Governatore Michele Emiliano indagato per Abuso d’ufficio : Il Govenatore Michele Emiliano è indagato per abuso d’ufficio e per aver violato la legge Severino, in relazione alla nomina

Regione Puglia - Michele Emiliano è indagato per Abuso d’ufficio : violata la legge Severino : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è nuovamente indagato per abuso d'ufficio. La nomina di Francesco Spina a consigliere di InnovaPuglia viola la legge Severino, in quanto lo stesso Spina era ancora sindaco di Bisceglie e sarebbero dovuti passare almeno due anni prima di poter ricoprire un altro incarico.Continua a leggere

Puglia - Emiliano indagato per Abuso d’ufficio : “Nominò a Innovapuglia sindaco di Bisceglie violando Legge Severino” : Nuove grane giudiziarie per il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano al quale è stato notificato un altro avviso di proroga delle indagini preliminari per abuso d’ufficio. La vicenda riguarda la nomina, a luglio 2017, di Francesco Spina (ex sindaco di Bisceglie) come consigliere della società InnovaPuglia, che gestisce gli appalti centralizzati della Regione. Una nomina che di fatto ha violato la Legge Severino. Secondo ...

Il governatore Emiliano indagato Il reato? Ipotesi Abuso d’ufficio : Fulmine a ciel sereno in Puglia. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, è indagato per abuso d'ufficio per violazione della legge Severino, in relazione alla nomina come consigliere nella società pubblica InnovaPuglia dell'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina. Segui su affaritaliani.it

Raffaele Marra - procura di Roma chiede condanna a due anni per Abuso d’ufficio : Il pm di Roma Francesco Dall’Olio ha chiesto di condannare a 2 anni di reclusione l’ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra, accusato di abuso d’ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune. Per la stessa vicenda, lo scorso 10 novembre la sindaca Virginia Raggi è stata assolta dall’accusa di falso. Per la procura Marra ebbe un ruolo “assolutamente attivo” mentre ...

Liviu Dragnea - leader del partito di maggioranza in Romania - è stato condannato in appello a tre anni e mezzo di carcere per Abuso d’ufficio : Liviu Dragnea, leader del partito socialdemocratico rumeno e presidente della Camera dei deputati, è stato condannato in appello a tre anni e mezzo di carcere per abuso d’ufficio. Dragnea era stato condannato nel 2018 per fatti risalenti a un periodo che

Lega-5S : ultimo duello sull’Abuso d’ufficio. Di Maio : “No ai corrotti” : Stasera a mezzanotte si chiude una delle campagne elettorali più anomale degli ultimi anni. È stata totalmente combattuta tra due alleati di governo, lasciando in cono d’ombra le opposizioni. M5S e Lega sono stati i protagonisti indiscussi di una polemica arrivata anche a livelli di accuse personali. Il più affilato è stato Luigi Di Maio che quasi ...

Troppe chiacchiere sull’Abuso d’ufficio : Il reato di abuso d’ufficio è talmente generico e “interpretabile” da rendere difficile la vita a tanti amministratori, che non sanno mai se il loro mandato elettorale, che per sua natura comporta atti e giudizi non automatici, consente o no questa o quella decisione. E’ un problema reale che andreb

Abuso d’ufficio - Luigi Di Maio conferma la crisi : Prima io e Matteo Salvini parlavamo di più : Matteo Salvini ha annunciato di voler "rivedere la norma sul reato d'Abuso d'ufficio" e di essere "d'accordo con Conte". Luigi Di Maio ha accolto "con piacere" la "marcia indietro" del leader della Lega sull'argomento, poi ha aggiunto: "Prima c'era più collaborazione con Salvini, ora parliamo solo ai Consigli dei ministri, tutto è cambiato dal caso Siri".

Abolizione dell’Abuso d’ufficio - ennesimo scontro Salvini-Di Maio : Salta come un grillo tra un evento istituzionale e un comizio elettorale e dopo aver incassato (malamente) lo slittamento del decreto sicurezza bis da parte del Cdm, in vista delle battute finali della campagna elettorale per le europee del 26 maggio, Matteo Salvini tira fuori dal cilindro un nuovo argomento di dibattito per raccogliere voti e consensi, puntando a un possibile rimpasto di governo a trazione leghista post-elettorale: l'Abolizione ...

Salvini a Palermo : d’accordo con Cantone e Conte - rivedere Abuso d’ufficio : "Sono d'accordo con il presidente dell'Anticorruzione Cantone e il presidente del Consigio Conte: bisogna rivedere la norma sull'abuso di ufficio, ci sono troppi fascicoli aperti che finiscono nel nulla": lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando con i cronisti dopo avere partecipato alle cerimonie in ricordo della strage di Capaci nel bunker di Palermo. "Io voglio mettere in galera i ladri, però voglio che sindaci, ...

Abuso d’ufficio - Cantone : “Contrario all’abolizione - ma tema va posto : qualcosa nella norma non funziona” : “Matteo Salvini rivendica che se fosse per lui abolirebbe il reato di Abuso d’ufficio? Sono assolutamente contrario all’abolizione, ma in tempi non sospetti ho affermato che il tema dell’Abuso ufficio va posto, fuori dalla campagna elettorale e nelle sedi tecniche, perché c’è qualcosa che non funziona nella norma e può essere rivista”. A rivendicarlo il presidente dell’Anac (l’Autorità ...

Abuso d’ufficio - Di Maio : «Toglierlo? Gli onesti non rischiano». Salvini : «Confermo : cancellarlo» : Il leader Cinque Stelle: «Toglierlo non sistema le cose». Il leader della Lega: «No, oggi c’è una burocrazia e una paura a firmare gli atti, aprire cantieri, sistemare scuole»

Di Maio a Salvini : “Dopo Abuso d’ufficio togliamo anche il reato di corruzione? Governo avanti - ma meno str…” : L’abuso di ufficio “è un reato in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Sia chiara una cosa, per noi il Governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!”. Lo scrive, su facebook, Luigi Di Maio. Voler ...