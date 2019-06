Specializzazione Tfa Sostegno 2019 | cosa possono fare i candidati idonei non vincitori?

leggioggi

(Di martedì 11 giugno 2019) Nella maggior parte degli Atenei le procedure di selezione dellaTfastanno per terminare: sono in corso gli ultimi colloqui orali prima della redazione della graduatoria di ammissione al Corso. In qualche Università l’iter di selezione è invece già concluso e cominciano a sorgere dubbi tra icirca la possibilità di accesso al periodo di formazione. Infatti, pur avendo superato tutte le prove di accesso (preselettiva, scritta e orale) icosiddetti “ma non” potrebbero non rientrare nei posti disponibili banditi dall’Università in cui si è svolta la procedura. Il Decreto Ministeriale dell’8 Febbraiodefinisce le modalità di prosecuzione: richiesta di ammissione presso un altro Ateneo; ammissione in sovrannumero ai prossimi percorsi. Vediamo nel dettaglio le due ...

Tizianatiziers : RT @DScattola: @bussetti_marco siss, Tfa, specializzazione per sostegno: per anni avete preteso corsi di formazione abilitanti iperselettiv… - CBarsacchi : RT @MatteoCastio: @bussetti_marco siss, Tfa, specializzazione per sostegno: per anni avete preteso corsi di formazione abilitanti iperselet… -