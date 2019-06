RepNa | De Laurentiis lavora all’affare James Rodriguez Trattativa nel vivo

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Ancelotti vuolevuole tornare ad essere allenato da Ancelotti. Deprova a regalare al suo allenatore il top player colombiano.ha dato la sua disponibiltà a ricongiungersi con il tecnico del Napoli, che lo ha già allenato al Real Madrid – che ne detiene il cartellino – e al Bayern, da cui si è appena svincolato per fine prestito. Secondo Repubblica Napoli le trattative sono entrate nella fase più viva, complici i buoni rapporti di Decon Florentino Perez. Dal Real Madrid sono già arrivati, in passato, Albiol, Callejon e Higuain e adesso il clubalacremente per portare a Napoli anche “El Bandido”. 27 anni il prossimo 12 luglio,ha una valutazione di circa 40 milioni di euro che sembrano trattabili. Il presidente azzurro ci hato anche ieri, scrive il quotidiano partenopeo. ...

napolista : RepNa: #DeLaurentiis lavora all'affare James #Rodriguez. Trattativa nel vivo - ilNapolista -