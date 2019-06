Realiti | la Procura di Catania apre un’inchiesta

davidemaggio

(Di martedì 11 giugno 2019) Leonardo Zappalà Dopo le offese e le dichiarazioni shock dei cantanti neomelodici apparsi su Rai2, anche la magistratura vuole vederci chiaro. Si apprende infatti che ladiha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, sulla prima puntata della trasmissione, andata in onda su Rai2 il 5 giugno scorso. Al centro delle indagini, le affermazioni di Leonardo Zappalà, presente in studio, e Niko Pandetta, nipote del boss ergastolano Salvatore Cappello. Titolare del fascicolo è iltore aggiunto Carmelo Petralia, che ha delegato le indagini alla Polizia postale di. Quest’ultima dovrà acquisire i video della trasmissione, soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni dei due cantanti neomelodici, estendendo l’inchiesta – secondo quanto riporta La Sicilia – anche ad eventuali rapporti con ambienti criminali ...

