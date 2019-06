Manovra | Conte | “Sono presidente del consiglio dei ministri | non ho bisogno di delega per

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani vertice sulla Manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Conte : evitare infrazione - no Manovra bis : 12.58 "E'ragionevole ritenere che non sia necessaria una correzione in corso d'opera delle nostre finanze pubbliche, che sarebbe anzi dannosa in un momento in cui il Paese sta riuscendo con fatica a rialzarsi,, ha detto il premier Conte all'assemblea di Assonime. Conte ha ribadito che il dialogo con l' Ue è fondamentale per ridurre il debito pubblico e che il Governo"è impegnato a evitare l'apertura di una procedura d' infrazione".Per Conte,è ...

Vertice a tre - Conte prova a convincere i vice sulla Manovra per far quadrare i conti : Il Vertice non è stato ancora fissato, ma è certo che Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si vedranno tra stasera e, più probabilmente, domani mattina prima del Consiglio dei ministri. Sarà un incontro che dovrebbe servire a rilanciare il governo dopo la ritrovata sintonia tra i due vicepremier e il riconoscimento della nuova forza elett...

Conte : "No tagli a reddito cittadinanza e quota 100 - non è prevista alcuna Manovra correttiva" : Da Hanoi, in Vietnam, il premier aggiunge: Lega e M5s devono ancora dimostrare chiarezza e unità d'intenti. "Non ho ancora sciolto la riserva"

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di Manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

Il governo è appeso al voto : Conte e Salvini al Quirinale - Mattarella chiede garanzie in vista della Manovra : Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è...

Conte - lavoriamo con le imprese per la prossima Manovra : "Il governo intende lavorare al fianco delle imprese. In vista della prossima manovra economica una oculata spending review e un impulso agli investimenti privati e pubblici, per ricondurre a sistema la nostra ricerca tecnologica e diminuire carico fiscale per famiglie e imprese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'assemblea di Confindustria. "Siamo ferocemente determinati a superare il livello ...

Italia fuori da recessione - Pil +0 - 2%/ Conte 'Merito della Manovra' ma è Lega vs M5s : Italia, evitata la recessione: Pil in crescita dello 0,2%. I dati Istat sul primo trimestre del 2019 confortano ma su base annua il Pil ristagna

Conte : Italia torna a crescere - dimostrata bontà nostra Manovra : Roma, 30 apr., askanews, - "L'Italia torna a crescere e questo ci conforta della bontà della nostra manovra economica e delle misure fin qui adottate. C'è da considerare anche il Contesto ...