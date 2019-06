Gazzetta | Milena Bertolini come Carlo Ancelotti

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Alessandra Bocci sulladello Sport paragona, ct della Nazionale di calcio femminile a. Stessa terra e stesso stampo: amore per il gioco, ma anche per i risultati. Capacità di ascoltare e capire le sue giocatrici, di smussare gli angoli e di tenere la barra a dritta senza schiantarsi su scogli apparsi all’improvviso,quel rigore un po’ così contro l’Australiaè ancora all’inizio, ma ha già dimostrato di saperci fare portando le ragazze alla vittoria contro l’Australia. Si confronta con le sue calciatrici e mette in conto che le ragazze a volte non la ascoltino perché «anche gli allenatori a volte di cono stupidaggini» Ebbene sì,somiglia parecchio al Carletto che tante volte ha sfiorato la Nazionale senza mai prenderne il comando. Il tricolore di Reggio Emilia non è l’unica cosa che li unisce: semmai una forte ...

