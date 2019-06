Francia,due agenti ostaggio di detenuto

Unha preso indue guardie carcerarie nella prigione Condè-sur-Sarthe, dove nel marzo scorso un carcerato radicalizzato aveva pugnalato due guardie penitenziarie. Lo riportano i media francesi, che citano anche fonti secondo le quali uno dei duesarebbe stato liberato. Si tratta di unnoto per avere disturbi psichiatrici che avrebbe dei precedenti proprio per sequestro di persona. L'uomo, secondo le fonti, non è in carcere per atti di terrorismo e non sarebbe radicalizzato.(Di mercoledì 12 giugno 2019)