Daniele Dal Moro fuori dal Gf 2019 | “Martina esteticamente mi piaceva ma…”

Grande Fratello : Daniele Dal Moro rivela la verità su Gennaro Lillio : Daniele e Gennaro si conoscevano prima di entrare nel cast del Grande Fratello e oggi rivelano il motivo del loro distacco.

È un incubo! Daniele Dal Moro poco galante con Martina : Daniele Dal Moro ha rivelato qualche retroscena su Martina Nasoni: "Era un incubo". Manca davvero pocchissimo al gran finale del Gf e tutto sembra essere pronto. Barbara d'Urso e gli ex concorrenti si sono intrufolati nella Casa per preparare una serie di sorprese. Ma mentre fuori tutti si sono mobilitati per rendere la serata di domani una frande festa, gli animi all'interno della porta rossa sono piuttosto tesi.-- Se da una ...

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si conoscevano prima : "Un giorno l'ho vista in costume..." : La finale del Grande Fratello si avvicina e Daniele Dal Moro ha deciso di dare pepe alla vigilia, con qualche succoso retroscena su Martina Nasoni. I due sono stati protagonisti di un costante tira-e-molla, tra momenti di tenerezza e tensione. Entrambi avevano iniziato l'avventura nel reality di Can

Daniele Dal Moro esasperato al Grande Fratello : “Non ce la faccio” : Grande Fratello 16: Daniele Dal Moro infastidito dai concorrenti del reality A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16, che andrà in onda lunedì prossimo su Canale5 alle 21.25, i nervi iniziano a saltare. I mesi di “reclusione” passati nella casa di Cinecittà, senza contatti con il mondo esterno convivendo con altre persone, iniziano a farsi sentire. In queste ore Daniele Dal Moro ha mostrato tutta la sua esasperazione. ...

GF 2019 - Martina Nasoni delusa da Daniele Dal Moro : l’amaro sfogo : Martina Nasoni esprime tutta la sua delusione per Daniele del Grande Fratello Ieri sera la concorrente del GF 16, Martina Nasoni, è riuscita ad arrivare alla finalissima, battendo Valentina. E in questa circostanza la ragazza si sarebbe aspettata una manifestazione di gioia da parte di Daniele Dal Moro. Difatti con quest’ultimo, per i pochi che non lo sapessero, ha avuto un piccolo flirt alcune settimane fa. Tuttavia il ragazzo è stato ...

Daniele Dal Moro si sfoga al Grande Fratello : “Non voglio più…” : Grande Fratello 16: Daniele Dal Moro si sfoga dopo la puntata e dice la sua Lo scontro tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è stato al centro della puntata di ieri sera del Grande Fratello. Una lite che è proseguita nella notte e ha portato Daniele Dal Moro a dire la sua questa mattina. Il bel veronese ha fatto colazione in giardino con Enrico e Gianmarco Onestini, un momento di silenzio e di pace nella casa del GF che ieri è stata ...

Taylor Mega - Daniele Dal Moro e la droga/ Lui : 'Ho rischiato di tutto' : Daniele Dal Moro confessione choc a Taylor Mega al Grande Fratello 2019: droghe e cattive compagnie nel suo passato. 'Stare male mi ha aiutato a non fare il cretino'.

Daniele Dal MORO/ Sempre più vicino a Taylor Mega : Martina è gelosa - Grande fratello - : DANIELE Dal MORO si racconta nella Casa del Grande fratello 2019. La sua miglior confidente è senz'altro Taylor Mega, e Martina Nasoni s'ingelosisce.

Grande Fratello : Daniele Dal Moro fa una confessione a Taylor Mega : Daniele Dal Moro del GF 16 a cuore aperto: la rivelazione a Taylor Mega Ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani nientepopodimeno che la popolare influncer e imprenditrice digitale Taylor Mega. E il suo arrivo ha sparigliato immediatamente gli equilibri della Casa, rifacendo un po’ ingelosire alcune concorrenti. Ma non è finita qua perchè la ragazza ha subito fatto amicizia con Daniele Dal Moro, il quale ha ...

Gf diretta - Daniele Dal Moro in lacrime : il consiglio della sorella : Gf diretta, Daniele Dal Moro non riesce a trattenere le lacrime: un passato difficile Una bellissima sorpresa per Daniele Dal Moro al Grande Fratello. Nel corso della diretta della puntata in onda il 27 maggio, Barbara d’Urso mostra alcune clip riguardanti alcune sue confessioni. Durante questa settimana, il gieffino ha scelto di aprire il suo […] L'articolo Gf diretta, Daniele Dal Moro in lacrime: il consiglio della sorella proviene ...

Gf - Daniele Dal Moro confessa : “Ho avuto una vita sregolata - ho toccato il fondo” - : Luana Rosato Daniele Dal Moro si apre per la prima volta con Gianmarco e Michael e rivela loro di avere un passato difficile: "Ho toccato il fondo" E’ uno dei personaggi più taciturni all’interno della Casa del Grande Fratello 16, ma nelle ultime ore Daniele Dal Moro ha deciso di aprirsi e raccontare un aspetto sconosciuto e molto privato della sua vita. Daniele, che è finito spesso al centro dell’attenzione per il suo flirt con ...