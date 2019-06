Che fine ha fatto | Jocelyn

Double Fine : Tim Schafer spiega perché la compagnia si è unita a Microsoft : Come probabilmente saprete, nel corso della conferenza E3 2019 di Microsoft, il colosso di Redmond ha annunciato un'altra acquisizione, ovvero quella di Double Fine. Ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo le motivazioni dietro questa decisione, spiegate dal boss Tim Schafer.Schafer spiega che la mossa aiuta a dare allo studio più stabilità per fare gli stessi giochi che la compagnia ha sempre fatto e entrare in Microsoft dà allo ...

Chernobyl o la fine del comunismo : [Questo articolo è stato pubblicato dalla rivista Atlantic il 3 giugno 2019] “La serie Hbo ‘Chernobyl’ non è solo un pezzo di televisione maestosa, ci ricorda anche che il mondo è un posto migliore di un tempo”, scrive Tom Nichols. “Ciò sembra controintuitivo alle persone che si sono abituate a di

Elden Ring : il progetto Che unisce From Software e George R.R. Martin nei primi imperdibili dettagli ufficiali Che rivelano una finestra di lancio piuttosto vicina : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un'avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una ...

Cherry Season : Che fine hanno fatto gli attori della soap : Cherry Season, ecco che fine hanno fatto gli attori protagonisti della soap turca Cherry Season ha appassionato davvero tantissimi telespettatori di Canale 5. La soap turca, che vede protagonisti Oyku e Ayaz, è riuscita a entrare nel cuore del pubblico italiano, che non si è perso neppure una puntata. Sono in tutto due le stagioni […] L'articolo Cherry Season: che fine hanno fatto gli attori della soap proviene da Gossip e Tv.

Che fine ha fatto Thomas Bocchimpani di Amici : Un nome, una voce, ma anche un look, che i seguaci di Amici non possono non ricordare. Stiamo parlando di Thomas Bocchimpani, il talento che a soli sedici anni incantò giudici e pubblico dello show guidato da Maria De Filippi, conquistando il serale e facendo innamorare masse di ragazzine adoranti. D’altronde il cantante di Bassano del Grappa aveva tutte le carte in regola per diventare un teen idol di casa nostra: giovane e spigliato, voce ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). Che grande nave la modernità - Il turismo globale? E’ la sfida del futuro, ma si può vincere. A patto di cambiare le idee prima ancora che

Google Stadia non sarà la fine delle console - vi spiego il perché : Google Stadia, la rivoluzionaria piattaforma di streaming di videogiochi, è stata additata come ciò che segnerà la fine delle console. Secondo me invece le cose andranno diversamente, vi spiego il perché. L'articolo Google Stadia non sarà la fine delle console, vi spiego il perché proviene da TuttoAndroid.

Che fine ha fatto Sandra Poggi? Un noir che ricorda i poliziotteschi anni ’70 : Davide Pappalardo è un autore siciliano, classe 1976. Ha due romanzi alle spalle, Milano Pastis del 2015 e il noir Buonasera (signorina) dell’anno successivo, nonché un’antologia di racconti, La versione di Mitridate. Da qualche anno vive a Bologna e in questo triangolo geografico ha voluto ambientare il suo ultimo lavoro, Che fine ha fatto Sandra Poggi?, pubblicato dalla casa editrice Pendragon nella collana gLam, gestita da Gianluca Morozzi e ...

Il nostalgico trailer di Jessica Jones 3 - con la fine della serie si chiude anChe l’era dei supereroi Marvel su Netflix (video) : "Tutti hanno la loro storia, con inizio, svolgimento e fine." Questo è lo slogan che introduce il trailer di Jessica Jones 3, ultima stagione della serie che chiude anche il sipario sull'universo dei supereroi Marvel su Netflix. La svogliata protagonista stavolta deve fare i conti con la sua reputazione. Accusata di essere un'imbrogliona e consapevole che non è un'eroina - e probabilmente non lo sarà mai - Jessica incontra uno psicopatico ...

Cambia la viabilità nel fine settimana a Modica : ecco dove e perchè : fine settimana di eventi a Modica. ecco le modifiche alla viabilità: per le riprese del Commissario Montalbano e non solo.

Ma Che fine ha fatto il baby Sussex? : Il desiderio di Meghan Markle di partorire a casa rischia di sfumare: con già una settimana di ritardo rispetto alla data prevista per la nascita del baby Sussex, la moglie del principe Harry potrebbe essere costretta a sottoporsi a un parto indotto in clinica se non ci dovessero essere novità nelle prossime 48 ore. Lo riferisce l'informatissimo tabloid britannico Daily Mail, precisando che è sempre più probabile per la ...

Mario Giordano a Fuori dal Coro : "Zac - zac - zac. Che fine deve fare lo stupratore di bambine" : "Oggi mi devo arrabbiare... mi dicono di non urlare... è libero!!! È libero!!!". Mario Giordano è semplicemente scatenato a Fuori dal Coro su Rete 4 nel commentare uno sconcertante caso di cronaca. Un uomo ha tentato di stuprare una bambina di 9 anni e dopo l'arresto è stato rilasciato. La ragione?

"L'ho picchiata - ho problemi psichiatrici". Le parole dell'uomo Che ha seviziato la fidanzata spingendola a lanciarsi dalla finestra : “Sì l’ho picchiata, l’ho rinchiusa, ho problemi psichiatrici”. Così, in sostanza, Giacomo Oldrati, il 40enne ‘seriale’ arrestato due giorni fa su disposizione del pm di Milano Paolo Filippini per sequestro di persona e lesioni gravissime, dopo aver preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuto prigioniera in casa e seviziata per giorni, ha ammesso le responsabilità davanti al gip ...

Fine vita - perché dobbiamo poter scegliere come morire : CONSENSO INFORMATOTRATTAMENTICONOSCENZAMINORI E INCAPACIIL MEDICODATECCEZIONEPIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CUREcome SI FA IL BIOTESTAMENTOTERAPIA DEL DOLORE«Noi dobbiamo poter scegliere come morire». È la prima cosa che dice il professor Giuseppe Remuzzi, medico chirurgo, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e autore del libro La scelta. perché è importante decidere come vorremmo morire. Il caso del giorno ...